Tőzsde – Erős kezdés New Yorkban

Emelkedéssel szépítettek heti eredményükön a pénteki nyitáskor az amerikai tőzsdeindexek.

A DJIA-30 index 0,39 százalék, az S&P-500 index 0,38 százalék, a Nasdaq Composite index 0,41 százalék emelkedéssel kezdte a pénteki tőzsdenapot New Yorkban.

Az előző kereskedési napot másfél-két százalékos veszteséggel zárták az indexek. A pénteki kezdésnek sorrendben 2,13, 2,56 és 3,48 százalékos, a hét eleje óta felhalmozott veszteséggel indultak neki. A Wall Street indexei esetében ez június óta, a Nasdaq index esetében pedig március óta a legnagyobb heti csökkenés. A Nasdaq index a kezdés előtt 9 százalékkal, az S&P-500 index 7 százalékkal állt rekordja alatt.

Az árfolyamok pénteki erősödését részben az Oracle várakozásokra rácáfolóan jó eredménye hangulatjavító hatásának tulajdonítják a piacon. Az Oracle részvénye már a nyitás előtt több mint négy százalékkal erősödött a tőzsdén kívüli forgalomban. A technológiai ágazat nagyjai közül az Apple Inc, az Amazon.com Inc, a Microsoft Corp és a Netflix Inc is egy százalék körüli nyereséget értek el a tőzsdén kívüli forgalomban.



A Tesla részvénye pedig 3 százalékkal erősödött annak köszönhetően, hogy külső forrásokból származó értesülések szerint az ázsiai és európai piacokra is exportálni készül a Kínában gyártott Model 3 autóit.Az olaj ára az előző napi két százalékos csökkenés után pénteken ismét lejjebb csúszott a készletek növekedéséről szóló jelentések és a kereslet várható romlásával szemben felmerült aggodalmak miatt.Az amerikai piacok nyitásakor a WTI nyersolaj ára 0,48 százalékkal állt alacsonyabban a pénteki globális kereskedelemben hordónként 37,12 dolláron, a Brent ára pedig 0,90 százalékkal 39,70 dollárra csökkent. A két olajtípus hét százalékos, a hét eleje óta felhalmozott veszteséggel indult neki a pénteki kereskedésnek.Az eurót 0,34 százalékkal jegyzik erősebben 1,1854 dolláron, az arany spot ára 0,22 százalékkal unciánként 1950,44 dollárra emelkedett.(MTI)