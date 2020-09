Tőzsde – Erős kezdés New Yorkban

Indexemelkedéssel indult a kereskedés szerdán az amerikai értékpapírpiacokon.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,32 százalékos, az S&P-500 index 0,54 százalékos, a Nasdaq Composite index 0,90 százalékos emelkedéssel kezdte a szerdai kereskedést.

Az amerikai piacok nyitásakor az európai tőzsdék is nagy indexnyereségben jártak. A főbb páneurópai indexeknél 1,7 százalék körüli volt emelkedést, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 1,9 százalék nyereséget mutatott.

Kedden nyereséggel zártak az amerikai tőzsdeindexek elsősorban a technológia szektorban elért eredményeknek köszönhetően. Az S&P-500 és a Nasdaq Composite indexek rekordot értek el, a DJIA indexet pedig mintegy három százalék választja el februári rekordjától.

A hétfőn lezárt hónap a New York-i tőzsde legeredményesebb augusztusa volt a 80-as évek óta.

A technológiai részvények között a Zoom részvénye például 40 százalékkal, az Apple részvénye 3,6 százalékkal erősödött kedden. Mindemellett az egész piacnak nagy lökést adott az augusztusban 19 havi csúcsra emelkedő feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index.

A szerdai kereskedés kezdete előtt már a határidős jegyzések is pozitív nyitásra utaltak. Az Apple részvénye például a nyitás előtt két százalékkal erősödött a tőzsdén kívüli forgalomban, az Amazon és a Facebook részvények pedig egy százalékkal. Az Nvidia részvénye több mint ötszázalékos nyereségre tett szert a szerdai nyitás előtt.



Kedvez a befektetői hangulatnak, hogy az autópiaci eladások augusztusban elérték a járványvédelmi zárlat előtti szintet. Lehűtötte ugyanakkor a befektetői kedvet az, hogy az amerikai privátszektor augusztusban a vártnál kevésbé növelte alkalmazottai számát: 950 ezer helyett 428 ezerrel a júliusi 212 ezres növelés után.Az olajárakat az amerikai nyersolajkészletek csökkenése és a gyors gazdasági fellendülésbe vetett bizalom emeli. Az amerikai piacok nyitásakor a Brent nyersolaj ára 0,24 százalékkal állt magasabban a szerdai globális kereskedésben hordónként 45,69 dolláron, a WTI ára pedig 0,21 százalékkal 42,85 dollárra ment fel.Az eurót 0,57 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1843 dolláron, az arany spot ára 0,60 százalékkal unciánként 1958,29 dollárra csökkent. A dollár a kedvező amerikai makrogazdasági adatoknak köszönhetően erősödött két évi mélypontjához képest, az arany ára pedig a dollár erősödését tükrözve ment lejjebb. A spot aranyár kedden 1991,91 dolláron két hetes csúcson állt.(MTI)