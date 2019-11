Tőzsde – Erős kezdés New Yorkban

Indexemelkedéssel nyugtázták a csütörtöki nyitáskor az amerikai tőzsdeindexek az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalásokon elért haladásról érkező híreket, valamint a kezdés előtt publikált kedvező negyedéves vállalati eredményeket.

New Yorkban a kereskedés kezdetén a DJIA-30 index 0,35 százalék, az S&P-500 index 0,41 százalék, a Nasdaq Composite index 0,53 százalék nyereséget mutatott.

Kína csütörtökön jelezte, hogy megállapodás született a megemelt importvámok fokozatos leépítéséről az Egyesült Államokkal. A két ország közötti kereskedelmi kapcsolatokban közvetlenül érintett vállalatok részvényei már a nyitás előtt a tőzsdén kívüli forgalomban erősödtek. A 3M és a Caterpillar részvénye egy százalékkal, a félvezető-ipari vállalatoké, az Intel Corp, a Micron Technology és az Nvidia Corp cégeké két százalék körüli mértékben.









A Quallcomm részvénye eredmény beszámolójának köszönhetően erősödött hat százalékkal. Az Expedia online utazási iroda részvénye a várakozásoktól elmaradó negyedéves eredményre 13 százalékos gyengüléssel reagált.

A kedvező makrogazdasági adatok sorát erősítette csütörtökön az első alkalommal munkanélküli segélyért folyamodók számának várakozásokat meghaladó múlt heti csökkenése is.

Az amerikai-kínai kereskedelmi ellentétek rendeződésének a lehetősége az olajárakat is jócskán feljebb segítette csütörtökön. A WTI nyersolaj ára 1,77 százalékkal hordónként 57,31 dollárra emelkedett, a Brent nyersolajé pedig 1,10 százalékkal 62,42 dollárra.

Az eurót 0,01 százalékkal jegyzik erősebben 1,1066 dolláron, az arany spot ára 0,35 százalékkal unciánként 1485,10 dollárra csökkent.(MTI)