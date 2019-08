Lendületes indexerősödéssel korrigálták az amerikai értékpapírpiacok a hétfői piaci nyitáskor a múlt hét végi mélyen veszteséges zárást.

New Yorkban a kereskedés kezdetén a DJIA-30 index 1,22 százalék, az S&P-500 index 0,96 százalék, a Nasdaq Composite index 1,09 százalék nyereséget mutatott.

A pénteki nagy árfolyamesést még az amerikai-kínai kereskedelmi ellentétek elmérgesedése idézte elő, miután Peking és Washington is gyors egymásutánban importvám-emelésekkel licitáltak egymásra. A pénteki két és fél- három százalékos gyengülés az indexek egész heti nyereségét semmisítette meg. A DJIA index végül egy százalék, az S&P index 1,4 százalék, a Nasdaq index pedig 1,8 százalék veszteséggel fejezte be a hetet.

A hétfői pozitív fordulatot a tőzsdei befektetői hangulatban a kereskedelmi ellentétek tárgyalásos rendezésének bíztató esélye váltotta ki. Donald Trump amerikai elnök a G7 csúcstalálkozón vasárnap közölte, hogy Kína egy kedvező hangvételű telefonhívással jelezte visszatérési szándékát a tárgyalóasztalhoz. Trump “az egész világ számára nagyon pozitív fejleménynek” értékelte Kína jelzését.



Az arany spot árát a nemesfém kockázatos időkben betöltött értékőrző szerepének köszönhetően a világkereskedelmi aggodalmak átmenetileg 1550 dollár fölé emelték unciánként, több mint hat éve első alkalommal. Az arany spot ára az amerikai piacok nyitásakor viszont már kissé alacsonyabban, 1530,91 dolláron állt unciánként mindössze 0,26 százalékos emelkedéssel. Az ár 1554,56 dolláron is állt hétfőn, 2013 áprilisa óta a legmagasabb szinten.Az olajárat a kereskedelmi feszültségek enyhülése emelte meg, mivel az a gazdasági aktivitás és az olajkereslet növekedéséhez vezethet. Az amerikai piacok nyitásakor a Brent nyersolaj ára 59,34 dolláron állt hordónként a globális kereskedelemben 0,92 százalékos emelkedéssel. A WTI ára 1,51 százalékkal 54,99 dollárra emelkedett.Az eurót 0,23 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1118 dolláron.(MTI)