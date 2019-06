Tőzsde – Erős kezdés New Yorkban

A pénteki nagy, egy százalékot meghaladó nyereség után pluszban indult a kereskedés hétfőn az amerikai értékpapírpiacokon.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,41 százalék, az S&P-500 index 0,64 százalék, a Nasdaq Composite index pedig 0,76 százalék nyereséget mutatott hétfőn nyitáskor.

A befektetők derűlátásához több bejelentés is hozzájárult. Így például az Egyesült Államok visszavonta azt a tervét, hogy vámokkal terhelje a Mexikóból származó termékeket, de hangulatjavító volt a United Technologies és a Raytheon egyesüléséről szóló bejelentés is, amivel az Egyesült Államok legnagyobb hadiipari cége jön létre.



Az olajár csökkent hétfő kora délután. A nyugati féltekén irányadó WTI amerikai könnyűolajfajta hordónkénti ára 7 cent (0,13 százalék) gyengüléssel 53,92 dolláron állt. Az északi-tengeri Brent olajfajta ára pedig 40 centtel (0,63 százalékkal) 62,89 dollárra esett.Az euró 1,1315 dollárra erősödött a reggel tíz órakor jegyzett 1,1292 dollárról.Az arany ára unciánként 0,94 százalékkal (12,65 dollárral) 1333,45 dollárra esett.Pénteken a DJIA 1,02 százalékkal, az S&P-500 index 1,05 százalékkal, a Nasdaq mutatója pedig 1,66 százalékkal erősödött.(MTI)