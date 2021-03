Tőzsde – Erős kezdés az amerikai tőzsdéken

Nagy indexemelkedéssel korrigáltak felfelé a hétfői kereskedés kezdetén előző heti veszteségeikből az amerikai értékpapírpiacok.

A DJIA-30 index 1,15 százalékos, az S&P-500 index 1,38 százalékos, a Nasdaq Composite index pedig 1,62 százalékos emelkedéssel indult neki a hétfői kereskedésnek.

Pénteken, január utolsó kereskedési napján az amerikai tőzsdeindexek vegyesen zártak, A hagyományos iparágak többségében árfolyamcsökkenéssel, a fejlett technológiai papírok pedig emelkedéssel. A Wall Street indexei ennek megfelelően gyengültek, a Nasdaq Composite pedig emelkedett. A hetet veszteséggel fejezték be az indexek, a Nasdaq négy hónapja a legnagyobbal. Összességében viszont a januárt a DJIA index több mint három százalékos, az S&P index két és fél százalékos, a Nasdaq Composite pedig egy százalékos nyereséggel zárta.

Az amerikai piacok hétfői nyitásakor az európai tőzsdék nagy nyereségben jártak, az uniós és euróövezeti gyűjtőindexek egy százalék feletti, másfél százalékot közelítő tartományban mozogtak.



A Johnson & Johnson gyógyszergyár megkezdte az Egyesült Államokban harmadikként engedélyezett, koronavírus elleni oltásának a kiszállítását. A lakosság mozgásszabadsága visszatérésének a kilátása a nyitás előtt a tőzsdén kívüli forgalomban már kettő-öt százalékkal megemelte az utazással kapcsolatos cégek részvényeit, közöttük a Carnival, a Hilton, a Delta Air Lines és az American Airlines papírjait.Washingtonban az 1,9 ezer milliárd dolláros gazdaságösztönző csomag vette az akadályt a Képviselőházban és a Szenátus elé kerül elfogadásra. A gazdasági fellendülésből profitáló ágazatok papírjai erősödtek, így például Bank of America, a Citigroup és a JPMorgan Chase részvényei a tőzsdén kívüli forgalomban egy-két százalékos erősödéssel várták a nyitást. Az olajipari részvények, például a Chevron és az Exxon Mobil másfél és két és fél százalékkal erősödtek.Az elmúlt héten profitkivételnek kitett technológiai papírok is erősödtek, az Apple, a Microsoft, a Facebook és az Amazon.com egy-két százalékkal.Az olaj ára az oltások széleskörű terítésének és a gazdaságélénkítő csomagtól várható fellendülésnek köszönhetően emelkedik, februárban mindkét piaci etalon, a Brent és a WTI ára is 18 százalékkal emelkedett és a koronavírus-válság előtti szinten jár.Az amerikai kereskedési idő kezdetén a WTI ára 0,50 százalékkal állt magasabban a hétfői nemzetközi kereskedelemben hordónként 61,81 dolláron, a Brent ára pedig 0,78 százalékkal ment fel 64,92 dollárra.Az eurót 0,16 százalékkal jegyzik gyengébben 1,2055 dolláron, az arany spot ára 0,25 százalékkal unciánként 1738,80 dollárra emelkedett. Az arany ára a korábbi veszteségeiből korrigál felfelé. Pénteken három százalékkal esett, február hónapot pedig 2016 novembere óta a legnagyobb veszteséggel zárta.(MTI)