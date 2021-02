Tőzsde – Erős kezdés az amerikai tőzsdéken

Rekordok felé törekvő indexemelkedéssel indult a kereskedés hétfőn az amerikai értékpapírpiacokon a gazdasági növekedést fellendítő, washingtoni ösztönző csomag reményében.

A DJIA-30 index 0,38 százalékos, az S&P-500 index 0,43 százalékos, a Nasdaq Composite index 0,58 százalékos emelkedéssel nyitott.

Az amerikai tőzsdék nyitásakor a páneurópai és euróövezeti gyűjtőindexek fél százalék körüli nyereségben jártak.

Pénteken az amerikai indexek erősödéssel zártak, az S&P és Nasdaq indexek új rekordon, és heti nyereségük is a legnagyobbnak bizonyult a tavaly novemberi elnökválasztás óta.

Az év eleje óta a DJIA index 2,4 százalékkal, az S&P index 4,2 százalékkal, a Nasdaq index 7,6 százalékkal erősödött.

A hét végén Janet Yellen pénzügyminiszter annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az amerikai gazdaságban 2022-re ismét teljes foglalkoztatás alakul ki, amennyiben a Kongresszusban elfogadják az elnök 1,9 ezer milliárd dolláros gazdaságösztönző csomagját.



A Tesla bejelentésére, hogy 1,5 milliárd dollárért vásárolt bitcoint a kriptodeviza árfolyama 13 százalékos emelkedéssel 44 595 dolláron új csúcsot állított be. A Tesla egyúttal megkezdi termékei értékesítését bitcoin ellenében is. A hírre a Tesla árfolyama a tőzsdén kívüli forgalomban a piacok nyitása előtt több mint két százalékkal emelkedett.Erősödtek a bitcoin bányászattal foglalkozó cégek részvényei is. A Riot Blockchain és a Marathon Patent Group részvénye több mint 20 százalékkal emelkedett.Az olajár emelkedése az olajipari részvényeket vitte feljebb a piaci nyitás előtt. A Marathon Oil Corp, a Schlumberger NV, az Exxon Mobil Corp, a Chevron Corp és az Occidental Petroleum Corp részvénye egy-két százalékos erősödést ért el a tőzsdén kívüli forgalomban.Az olajár egyéves csúcsnál jár, az amerikai piacok nyitásakor a WTI ára 1,18 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 57,52 dolláron, a Brent ára pedig 0,77 százalékkal 60,02 dollárra emelkedett.Az eurót 1,2044 dolláron jegyzik, az arany spot ára 1,09 százalékkal unciánként 1833,80 dollárra emelkedett.(MTI)