Tőzsde – Erős kezdés az amerikai tőzsdéken

Indexemelkedéssel indult a kereskedés szerdán az amerikai értékpapírpiacokon az előző napi, 1,5 százalékos nyereségek után.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,01 százalékos, az S&P-500 index 0,28 százalékos, a Nasdaq Composite pedig 0,80 százalékos emelkedéssel kezdte a kereskedést.

Az amerikai tőzsdéken már a harmadik napja tart a lendületes árfolyam-emelkedés, jórészt a Washingtontól várt gazdaságösztönző intézkedések reményében.

Szerdán ígéretes makrogazdasági adatok is hozzájárultak a befektetői hangulat javításához: januárban a várt 49 ezernél lényegesen többel, 174 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma az Egyesült Államok gazdaságának nem mezőgazdasági ágazataiban a decemberi 78 ezres csökkenés után.

Az árfolyamok emelkedésében nagy szerepe volt a keddi piaci zárás után közzétett vállalati eredménybeszámolóknak is. Felülmúlta az elemzői várakozásokat az Amazon és az Alphabet is. Az S&P-500 részvény tagvállalatai közül egyébként amelyik már publikálta negyedéves eredményét, azoknak 80 százaléka az elemzői várakozásokat felülmúló adatokat mutatott be. A fejlett technológiai ágazatban pedig ez az arány eddig 97 százalékon áll.



Az Amazon a piaci várakozásoknak közel a dupláját érte el negyedéves eredményével és a Google anyavállalata, az Alphabet jelentése is pozitív meglepetést okozott a befektetők körében.Az Alphabet részvénye hét százalékkal erősödött a tőzsdén kívüli forgalomban a szerdai kezdés előtt, az Amazon részvénye viszont “mindössze” 2,5 százalékkal, mivel az alapító-vezérigazgató bejelentette lemondását a posztjáról, ami nagy bizonytalanságot keltett befektetői körökben. Jeff Bezos közölte, hogy új üzleti területek megnyitására összpontosítja a figyelmét a jövőben.Mindemellett különféle piaci beavatkozásokkal már sikerült némileg visszaszorítani a kisbefektetői aktivitással az elmúlt napokban keltett szélsőséges volatiltitást. A GameStop részvénye kedden története legnagyobb egy napon belüli veszteségét szenvedte el, ami 27 milliárd dollárral csökkentette piaci tőkeértékét. A papír a szerdai piaci nyitás előtt további egy százalékkal gyengült a tőzsdén kívüli forgalomban.Az olajár egyéves csúcsra emelkedett az amerikai készletek csökkenésének hatására. Az elmúlt héten ugyanis a várt 1,1 millió hordós növekedés helyett 4,3 millió hordóval csökkentek az Egyesült Államok nyersolajkészletei.Az amerikai piacok nyitásakor a WTI nyersolaj ára 1,08 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 55,35 dolláron, a Brent ára pedig 0,40 százalékkal 58,03 dollárra ment fel.Az eurót 0,14 százalékkal jegyzik gyengébben 1,2026 dolláron, az arany spot ára 0,04 százalékkal unciánként 1837,26 dollárra csökkent.(MTI)