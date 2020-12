Tőzsde – Erős kezdés az amerikai tőzsdéken

Indexemelkedéssel nyugtázták a hétfői kereskedés kezdetén az amerikai értékpapírpiacok a vírusválság következményeinek az enyhítésére Washingtonban kialkudott gazdasági ösztönzőcsomag elnöki aláírását.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,60 százalék, az S&P-500 index 0,76 százalék, a Nasdaq Composite index pedig 0,65 százalék emelkedéssel kezdte a hétfői kereskedést. Pénteken az indexek 0,2-0,3 százalékos nyereséggel zártak.

Az év eleje óta a DJIA index 6 százalék, az S&P index 15 százalék, a Nasdaq index pedig 43 százalék nyereséget halmozott fel.

Az ösztönzőcsomagtól remélt gazdasági fellendülés várhatóan legnagyobb haszonélvezői közé tartozó légitársaságok részvényei nagy nyereségre tettek szert a hétfői nyitás előtt a tőzsdén kívüli forgalomban. A Southwest Airlines, a Delta Airlines, a United Airlines és az American Airlines részvények másfél-három százalékos nyereséget értek el. A banki papírok egy százalék körüli erősödést mutattak a tőzsdén kívüli forgalomban.

Az ösztönzőcsomagtól várt fellendülés reményében az olajár is emelkedett hétfőn, majd a koronavírus-válság óta a legmagasabb szinten állapodott meg. Az amerikai piacok nyitásakor a Brent 51,38 dolláron állt a nemzetközi kereskedelemben, 0,08 százalékkal magasabban, a WTI ára viszont 0,02 százalékkal 48,22 dollárra csökkent. A Brent ára 52 dollár felett is járt hétfőn, március óta a legmagasabb szinten, a WTI ára pedig megközelítette a 49 dollárt.



Az arany spot ára unciánként 1890,60 dolláron 0,60 százalékos erősödést mutatott az amerikai piacok nyitásakor, de 1900 felett, egy heti csúcson is járt napközben. Az eurót 0,14 százalékkal jegyzik erősebben 1,2222 dolláron.(MTI)