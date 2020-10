Tőzsde – Erős kezdés az amerikai tőzsdéken

Indexemelkedéssel indult hétfőn a kereskedés az amerikai értékpapírpiacokon, korrigálva a pénteki árfolyamcsökkenést.

A tőzsdék hétfőn világszerte erősödéssel nyugtázták az amerikai elnök javuló állapotáról érkező híreket. Az Egyesült Államok piacain a bizakodó hangulathoz hozzájárult még a járvány miatt bekövetkező válságban keletkezett károk helyreállítását és a fellendülés támogatását szolgáló pénzügyi ösztönző csomagról Washingtonban folyó egyeztetéseken elért előrelépés is.

A DJIA-30 index 0,52 százalékkal, az S&P-500 index 0,75 százalékkal, a Nasdaq Composite index 0,88 százalékkal emelkedett a hétfői kezdésben.

Pénteken a Wall Street indexei fél és egy százalékkal gyengültek, a Nasdaq piac indexe pedig több mint két százalékot veszített. A DJIA index közel kétszázalékos, az S&P és Nasdaq indexek pedig másfél százalékos nyereséget halmoztak fel az elmúlt héten. Szeptember hónapot az indexek két-három százalékos veszteséggel fejezték be.

Az amerikai piacok nyitásakor Európában 0,7 százalék körüli nyereséget mutattak az európai és euróövezeti gyűjtőindexek. A távol-keleti tőzsdék többségében nyereséggel fejezték be a hétfői kereskedést.

Az amerikai elnök kezeléséről tett jelentésben szereplő Regeneron Pharmaceuticals Inc gyógyszegyártó vállalt részvénye az amerikai piacok nyitása előtt már hat százalékkal erősödött a tőzsdén kívüli forgalomban.



A Nasdaq index pénteki eséséért jórészt felelős technológiai nagyvállalatok, az Nvidia Corp, a Netflix Inc és az Amazon.com részvények egy százalékos erősödést értek el a tőzsdén kívüli forgalomban.Az olajár hétfői emelkedéséhez szintén hozzájárultak az amerikai elnök egészségi állapotáról érkező megnyugtató hírek, de nagy szerepe volt benne a norvégiai olajkutak termelésének a leállítása is sztrájk miatt. Az olajár így vissza is szerezte az elnök fertőzöttségének bejelentését követően pénteken elszenvedett négy százalékos esését.A Brent nyersolaj ára 4,66 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben az amerikai tőzsdék nyitásakor hordónként 41,11 dolláron, a WTI ára pedig 5,26 százalékkal 39,00 dollárra emelkedett.Az eurót 0,46 százalékkal jegyzik erősebben 1,1770 dolláron, az arany spot ára 0,40 százalékkal unciánként 1905,90 dollárra emelkedett.(MTI)