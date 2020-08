Tőzsde – Erős kezdés az amerikai tőzsdéken

Indexemelkedéssel indult a kereskedés hétfőn az amerikai értékpapírpiacokon a visszafogott várakozásokhoz képest kedvezőnek ítélt negyedéves vállalati eredményeknek köszönhetően.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,57 százalék, az S&P-500 index 0,53 százalék, a Nasdaq Composite index 0,96 százalék erősödéssel nyitott.

A DJIA index 2,3 százalékos, az S&P index 5,5 százalékos, a Nasdaq Composite pedig 6,8 százalékos nyereséggel zárta az elmúlt hónapot.

A Microsoft részvénye a hétfői nyitás előtt a tőzsdén kívüli forgalomban közel három százalékkal erősödött annak hírére, hogy Washington rosszallása ellenére is folytatja a tárgyalásokat a kínai TikTok amerikai üzletágának a megvásárlásáról.

A vártnál jobb eredményt tett közzé a második negyedévről egyebek között a Clorox, a McKesson Corp, a Tyson Foods Inc is. Az S&P-500 index tagjainak már nagyjából a fele megtette beszámolóját az elmúlt negyedévről. Számos vállalat éves eredmény előrejelzésének nagymértékű csökkentésére kényszerült, de a piac már bízik benne, hogy a második negyedév az idei teljesítmény mélypontja volt. Egyes nagy technológiai cégek várakozáson felüli eredményének és a példa nélküli monetáris ösztönzőknek köszönhetően az S&P index már csak alig négy százalékkal marad el a csúcsától.



Az olajár hétfőn kezdetben gyengült attól tartva, hogy az OPEC+ augusztustól kezdődően mérsékeli termeléscsökkentésének a mértékét. Az európai feldolgozóipari teljesítmény vártnál nagyobb növekedése azonban megerősítette az olajpiacon a kereslet növekedésébe vetett bizalmat.Az európai piacok nyitásakor a WTI nyersolaj ára 0,37 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben hordónkénti 40,42 dolláron, a Brent ára pedig 0,32 százalékkal 43,66 dollárra emelkedett.A dollár kétéves mélypontról korrigált felfelé hétfőn. A főbb devizák kosarával szemben a július hónapban elszenvedett több mint 4 százalékos gyengülés a dollárindex legrosszabb hónapja volt 2010 szeptembere óta. A dollárindex 10 százalékkal áll márciusi értéke alatt. Az eurót 0,56 százalékkal jegyzik gyengébben, 1,1709 dolláron.A dollár erősödésével párhuzamosan az arany ára csökkent a korábban elért rekordhoz képest. A spot ár hétfőn az ázsiai kereskedési időben 1984,66 dolláron rekordot állított be. Az arany spot ára az európai kereskedési idő kezdetén unciánként 1970,28 dolláron állt a globális kereskedelemben, 0,30 százalékkal a napi kezdés alatt.(MTI)