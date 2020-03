TÅ‘zsde – ErÅ‘s csÃ¶kkenÃ©ssel nyitottak a New York-i indexek

Meredek csökkenéssel nyitottak szerdán a New York-i tőzsde irányadó indexei, miután a gazdaság védelmét célzó kormányzati intézkedéseket övező optimizmust beárnyékolták az aggodalmak amiatt, hogy a koronavírus-járvány súlyos károkat okoz a vállalatoknak.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 4,94 százalékos, az S&P 500-as mutató 3,66 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 5,90 százalékos mínuszban indította a kereskedést.

A Boeing amerikai repülőgépgyártó közel 20 százalékos mínuszban, 99,55 dolláros árfolyamon indította a kereskedést annak nyomán, hogy a vállalat bejelentette, 60 milliárd dolláros támogatást kér a kormánytól.

Az elektromos autókat gyártó Tesla árfolyama több mint 10,5 százalékkal, 389,25 dollárra esett a nyitásban, mert a hatóságok utasítást adtak a fremonti üzem leállítására.

A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken ugyancsak meredeken esnek az irányadó indexek. Szerda délután fél háromkor a londoni FTSE-100 index 4,63 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 5,04 százalékos, a párizsi CAC-40 5,80 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 5,26 százalékos mínuszban állt. Milánóban 1,66 százalékkal, Madridban pedig 3,88 százalékkal esett a vezető tőzsdeindex.



A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,0924 dollárt adtak, 0,67 százalékkal erősödött az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest 0,04 százalékkal erősödött a dollár, 107,72 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára is zuhan.A legközelebbi, májusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 7,14 százalékos mínuszban, 26,68 dolláron, a WTI pedig 10,87 százalékos veszteségben, 24,36 dolláron forgott fél háromkor.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára áprilisi szállításra 1,59 százalékkal, 1501,60 dollárra esett.Kedden még jelentős, több mint 5 százalékos nyereségekben zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 5,20 százalékkal, 21 237,38 pontra, az S&P 500-as index 5,99 százalékkal, 2529,17 pontra, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 6,23 százalékkal, 7334,78 pontra nőtt.(MTI)