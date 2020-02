Tőzsde – Enyhe emelkedéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Az előző kereskedési napok tetemes veszteségei után kis korrekcióval, enyhe emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvénypiacok hétfőn.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 26 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 13 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 14 ponttal kúszhat feljebb a nyitásban.

Ázsia és a csendes-óceáni térség tőzsdéin túlnyomórészt veszteséges volt a kereskedés hétfőn. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,86 százalékkal 527,59 pontra süllyedt.

Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 1,09 százalékos, az ausztráliai S&P/ASX 200 pedig 1,34 százalékos veszteségben zárt, míg a dél-koreai Kospi 0,12 százalékos mínuszban állt zárás előtt pár perccel.

A holdújévi ünnepek elteltével, január 23. óta először nyitottak ki a tőzsdék a szárazföldi Kínában, és meredek csökkenéssel reagáltak az elmúlt hét eseményeire.

A sanghaji tőzsde fő mutatója, a Shanghai Composite 8 százalékos, a sencseni börze fő mutatója, a Shenzhen Component Index pedig 7,75 százalékos mínuszban állt zárás előtt fél órával. Ugyanekkor Hongkongban viszont 0,34 százalékos pluszban állt az irányadó index.



A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára egymással ellentétesen mozogKözép-európai idő szerint hétfő reggel fél nyolckor az áprilisi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,57 százalékos mínuszban, 56,30 dolláron, a márciusi szállítású WTI pedig 0,06 százalékos pluszban, 51,59 dolláron forgott.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára áprilisi szállításra 0,25 százalékkal, 1583,95 dollárra süllyedt.A legfontosabb európai tőzsdeindexek több mint 1 százalékos mínuszban zártak pénteken. A londoni FTSE-100 mutató 1,30 százalékos, a DAX-30 index 1,33 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 1,11 százalékos veszteségben zárt. Milánóban 2,29 százalékkal, Madridban pedig 1,16 százalékkal esett az irányadó tőzsdemutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 1,07 százalékkal, az FTSE Eurofirst pedig 300 index 1,09 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 1,35 százalékkal csökkent.New Yorkban az európainál is rosszabb volt a hangulat pénteken, a Dow Jones ipari átlag 2,09 százalékos, az S&P 500-as mutató 1,77 százalékos, a Nasdaq piac összetett mutatója pedig 1,59 százalékos mínuszban fejezte be a napot.(MTI)