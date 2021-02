Tőzsde – Emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek

A globális piacokon kialakult kedvező hangulatban emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek hétfőn.

A londoni FTSE 100 index 0,53 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,02 százalékos, a párizsi CAC-40 index 0,47 százalékos, a milánói FTSE MIB 1,48 százalékos, a madridi IBEX pedig 0,05 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,32 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,30 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,27 százalékkal emelkedett.

Az európai piacok globális társaikkal együtt pozitív hangulatban indították a hetet. Továbbra is a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos fejlemények és a vállalati beszámolók állnak a figyelem középpontjában. A várakozások szerint azonban vihart okoz még a piacokon, hogy az Egyesült Államokban is elkezdett terjedni az új koronavírus sokkal fertőző brit és brazil változata. A Dél-afrikai Köztársaság vasárnap leállította az AstraZeneca által kifejlesztett védőoltások terjesztését, mivel az a legújabb tanulmányok szerint minimális védettséget nyújt a mutálódott vírus ellen.

Az Egyesült Államokban erősödtek az új gazdaságösztönző csomaghoz fűzött remények, miután a képviselőház és a szenátus is jóváhagyott pénteken egy költségvetési határozatot, elindítva azt az összehangolási folyamatot, amely lehetővé teszi a Joe Biden elnök nevével fémjelzett, 1900 milliárd dollár értékű program elfogadását egyszerű többséggel a demokraták ellenőrzése alatt álló szenátusban.



Európában hétfőn nem jelent meg nagyvállalati gyorsjelentés. A Dialog Semiconductor, a frankfurti tőzsdén jegyzett brit-német félvezetőgyártó vállalat 16,04 százalékkal, 65,12 euróra drágult arra a hírre, hogy a világ második legnagyobb autóipari chipgyártója, a japán Renesas Electronics felvásárolja 4,9 milliárd euróért, részvényenként 67,50 euróért.Az európai tőzsdezárás idején New Yorkban mérsékelten emelkedtek az indexek: a Dow Jones ipari átlag 0,33 százalékos, az S&P 500-as index 0,23 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,31 százalékos pluszban állt.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára több mint egyéves csúcsra szökött fel.Az áprilisi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,58 százalékos pluszban, 60,28 dolláron, a márciusi szállítású WTI pedig 1,69 százalékos nyereségben, 57,81 dolláron forgott este fél hat után. A Brent 60,59 dolláron, a WTI pedig 58,11 dolláron, tavaly januári szinten is forgott.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 1,27 százalékkal, 1834,68 dollárra, az áprilisi szállítású aranyé pedig 1,29 százalékkal, 1836,40 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,2037 dollárt adtak, 0,04 százalékkal gyengült a közös európai fizetőeszköz.(MTI)