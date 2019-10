Tőzsde – Emelkedéssel zárták a kereskedést a főbb nyugat-európai tőzsdék

Emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék szerdán, és csaknem 2 százalékkal nőtt a kőolaj világpiaci ára is.

A londoni FTSE-100 mutató 0,36 százalékos, a frankfurti DAX-index 1,04 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,78 százalékos pluszban zárt. Milánóban 0,62 százalékkal, Madridban pedig 0,55 százalékkal nőtt az irányadó tőzsdemutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,42 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,46 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,84 százalékkal emelkedett.

Az európai tőzsdéket is felfelé húzták azok a hírek, hogy Kína a feszültségek kiéleződésének ellenére is kész tárgyalni egy részleges kereskedelmi megállapodásról az Egyesült Államokkal. A világ két legnagyobb gazdaságának a kereskedelmi főképviselői csütörtökön ülnek össze újabb fordulóra Washingtonban, és bár átfogó megállapodásra már nem számítanak a piacok, valamiféle tűzszünetben reménykednek.

Európában viszont minden eddiginél távolibbnak tűnnek azok a kilátások, hogy az utolsó pillanatban mégis létrejön a megállapodás Nagy-Britannia és az Európai Unió között a brit uniós tagság megszűnéséről. Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén kijelentette: egyelőre nem látszik semmilyen megállapodás körvonalazódni az Egyesült Királyság rendezett európai uniós kiválásának feltételeiről.



New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,60 százalékos, az S&P 500-as index 0,72 százalékos a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,87 százalékos pluszban állt az európai tőzsdezárás idején.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára is emelkedett az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek enyhülésének jeleire.A decemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,70 százalékos pluszban, 59,23 dolláron, a novemberi szállítású WTI pedig 1,81 százalékos nyereségben, 53,58 dolláron forgott fél hatkor.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára decemberi szállításra 0,55 százalékkal, 1512,15 dollárra nőtt.Egy euróért 1,0979 dollárt adtak a nemzetközi bankközi piacon, 0,22 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz.(MTI)