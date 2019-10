Tőzsde – Emelkedéssel zárták a kereskedést a főbb nyugat-európai tőzsdék

Bizonytalan kereskedés után határozott emelkedéssel zárták a napot a vezető nyugat-európai tőzsdék csütörtökön, miután az amerikai-kínai tárgyalásokon való előrelépést mutató jelek és a Brexit-megállapodáshoz fűzött remények ellensúlyozni tudták a közelmúltbeli gyenge gazdasági adatok és negatív vállalati hírek hatását.

A londoni FTSE-100 mutató 0,28 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,58 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 1,27 százalékos pluszban zárt. Milánóban 1,03 százalékkal, Madridban pedig 1,25 százalékkal nőtt az irányadó tőzsdemutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,65 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,66 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,92 százalékkal emelkedett.

A kereskedelmi fejleményekre érzékenyen reagáló nyersanyagkapcsolt vállalatok és autógyárak voltak a nap nyertesei, mindkét szektor több mint 2 százalékot erősödött. Jól teljesítettek a luxuscikkeket gyártó vállalatok is, a francia LVMH több mint 5 százalékkal drágult erős gyorsjelentése után és magával húzta a rivális Christian Diort, amelynek árfolyama 4 százalékkal nőtt. A bankok pedig az utóbbi egy hónap legjobb napját tudhatják maguk mögött.



Az európai tőzsdéket felfelé húzták azok a hírek, hogy Washingtonban megkezdődött az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások újabb fordulója. Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy pénteken fogadja a kínai főtárgyalót, Liu Ho miniszterelnök-helyettest.Javította a hangulatot az is, hogy Boris Johnson brit és Leo Varadkar ír miniszterelnök közös közleményükben úgy fogalmaztak, hogy “van olyan ösvény, amely elvezethet a megállapodáshoz” a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről a határidő lejárta, október 31. előtt.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,85 százalékos, az S&P 500-as index 0,89 százalékos a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,90 százalékos pluszban állt az európai tőzsdezárás idején.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára is emelkedik.A decemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,46 százalékos pluszban, 58,59 dolláron, a novemberi szállítású WTI pedig 1,00 százalékos nyereségben, 53,12 dolláron forgott fél hatkor.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára decemberi szállításra 0,88 százalékkal, 1499,55 dollárra esett.Egy euróért 1,1013 dollárt adtak a nemzetközi bankközi piacon, 0,40 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz.(MTI)