Tőzsde – Emelkedéssel zártak a főbb nyugat-európai tőzsdék

London kivételével emelkedéssel zártak a vezető európai tőzsdék kedden, a piacokat fellelkesítette, hogy a kínai kormány bejelentette, megfontolja az autóvásárlásra vonatkozó korlátozások enyhítését, illetve eltörlését, mint a fogyasztást erősítő intézkedések egyikét.

A londoni FTSE-100 mutató 0,08 százalékos mínuszban, míg a frankfurti DAX-index 0,62 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,67 százalékos pluszban zárt. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,63 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,61 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,650 százalékkal nőtt.

A befektetők az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások alakulása mellett az olasz belpolitikai fejleményekre figyeltek. Olaszországban az éjszakába nyúló egyeztetés sem tett még pontot az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a balközép Demokrata Párt (PD) közti kormányalakítási tárgyalások végére. Az államfő kedd délutántól újraindította az utolsó konzultációs kört a parlamenti pártokkal. A milánói tőzsdeindex 1,52 százalékos pluszban zárt, ami azt jelzi, hogy a befektetők bíznak abban, hogy sikerül új kormányt alakítani, és nem lesznek előrehozott választások.



A globális piaci hangulat hétfőn kezdett el javulni, miután Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy a kereskedelmi főtárgyalók telefonon egyeztettek a tárgyalások újrafelvételéről. Kedden viszont a kínai kommunista párt szócsövének tekintett újság, a Global Times főszerkesztője a Twitteren közzétett üzeneteiben azt állította, hogy a főtárgyalók egyáltalán nem beszéltek egymással telefonon a hétvégén.Utóbbi bejegyzések közzététele után nem sokkal a New York-i tőzsdeindexek irányt is váltottak. Két órával az erős nyitás után a Dow Jones ipari átlag 0,04 százalékos, az S&P 500-as index pedig 0,01 százalékos pluszban, míg a Nasdaq-piac összetett mutatója 0,09 százalékos mínuszban állt. Fél órával később, közép-európai idő szerint este hat órakor a Dow Jones már 0,28 százalékos, az S&P 500-as 0,23 százalékos, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,29 százalékos veszteségben toporgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik.A novemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,14 százalékos pluszban, 58,20 dolláron, az októberi szállítású WTI pedig 0,43 százalékos nyereségben, 53,87 dolláron forgott kedden kora este.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára decemberi szállításra 0,87 százalékkal, 1550,65 dollárra nőtt.Egy euróért 1,1090 dollárt adtak a nemzetközi bankközi piacon este hat órakor, 0,09 százalékkal gyengült a közös európai fizetőeszköz.(MTI)