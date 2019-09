Tőzsde – Emelkedéssel zártak a főbb európai piacok

Magabiztos pluszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék csütörtökön.

A londoni FTSE-100 mutató 0,84 százalékos, a frankfurti DAX-30 0,44 százalékos plusszal, a párizsi CAC-40 mutató 0,66 százalékos emelkedéssel fejezte be a napot.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,55 százalékos nyereséggel zárta a kereskedést.

Az európai piaci szereplők csütörtökön az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktusok fejleményei mellett a GfK német fogyasztói hangulatindexének alakulására is figyeltek.

A befektetők pozitívan értékelték, hogy a kínai kereskedelmi minisztérium csütörtökön közölte, szoros kapcsolatban állnak Washingtonnal, és arra számít, hogy előrelépést érnek el a főtárgyalók októberi egyeztetésein Washingtonban. A kínai kereskedelmi minisztérium azt is közölte, hogy kínai vállalatok jelentős mennyiségű szóját és sertéshúst vásároltak az Egyesült Államoktól.

Az is javított a piaci hangulaton, hogy csütörtökön közzétett adatok szerint a várt stagnálás helyett enyhén emelkedett a GfK nürnbergi gazdaságkutató intézet októberre vonatkozó németországi fogyasztói hangulatindexe.



Az európai nagyvállalatok között a nap egyik vesztese az Imperial Brands brit dohányipari vállalat volt, profitfigyelmeztetése folytán részvénye csaknem 13 százalékos mínuszban zárt.Az ABN Amro is több mint 12 százalékos veszteséggel zárta a napot, annak hírére, hogy a holland nagybank ellen vizsgálat indult pénzmosás gyanújával. A gyanú szerint a bank hosszú időn keresztül késve vagy egyáltalán nem tett bejelentést a gyanús tranzakciókról, és nem világította át megfelelően az ügyfeleket.Az európai tőzsdezárás után a New York-i tőzsdén a 30 vezető iparvállalat DJIA indexe 0,38 százalék, a részvények szélesebb körét felölelő S&P500 index 0,48 százalék mínuszban volt, a technológiai papírok Nasdaq Composite mutatója pedig 0,79 százalék csökkenést jelzett.Az európai tőzsdezárás után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 31 cent (0,50 százalék) mínusszal, 62,08 dolláron állt.Az arany unciánkénti ára 0,15 százalékkal, 2,25 dollárral 1514,55 dollárra emelkedett.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,0931 dollárt adtak a délután fél négykor jegyzett 1,0935 dollár után.(MTI)