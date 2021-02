Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel, történelmi csúcsokon nyitottak szerdán az irányadó New York-i tőzsdemutatók, a jó hangulatot a kedvező gyorsjelentések táplálják.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,17 százalékos, az S&P 500-as mutató ugyancsak 0,24 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,61 százalékos pluszban indította a kereskedést.

A gyorsjelentésekben szereplő vártnál jobb adatok, illetve előrejelzések hajtották fel a mikroblog-szolgáltatást nyújtó közösségi portál üzemeltetője, a Twitter, az internetes fuvarmegosztó szolgáltatást nyújtó Lyft, a játékokat gyártó Mattel és a világ legnagyobb üdítőital-gyártója, a Coca-Cola árfolyamát.

A nyitás előtti elektronikus kereskedésben a Twitter 8,5 százalékkal, a Lyft 10 százalékkal, a Mattel több mint 2 százalékkal, a Coca-Cola pedig 1,9 százalékkal drágult.

A Cisco Systems – amely fogyasztói elektronikai berendezéseket, hálózati eszközöket, hang-, illetve kommunikációs technológiát és szolgáltatásokat tervez és értékesít – az ötödik egymást követő negyedévről jelentett csökkenő bevételt, árfolyama 4,6 százalékkal esett. A General Motors autógyártó 1 százalékos mínuszba került, miután arra figyelmeztetett, hogy a globális csiphiány 1,5-2 milliárd dollárt vihet el nyereségéből.



Az Eli Lilly gyógyszergyártó 1,6 százalékot ugrott arra a bejelentésre, hogy az amerikai gyógyszerfelügyelet jóváhagyta a Covid-19 betegség gyógyítására alkalmas kombinált antitest terápiáját.A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is kedvező a hangulat. Szerda délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,25 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 0,06 százalékos, a párizsi CAC-40 0,03 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,17 százalékos pluszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,2132 dollárt adtak, 0,08 százalékkal gyengült a dollár. A jenhez képest azonban 0,03 százalékkal erősödött a dollár, 104,16 jenen forgott.Emelkedik az arany ára: az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,46 százalékkal, 1845,56 dollárra, az áprilisi szállítású aranyé pedig 0,57 százalékkal, 1847,90 dollárra kúszott fel a New York-i árupiacon.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik.Az áprilisi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,15 százalékos pluszban, 61,31 dolláron, a márciusi szállítású WTI 0,17 százalékos nyereségben, 58,46 dolláron forgott fél négykor.A Brent 61,61 dolláron, a WTI pedig 58,77 dolláron újabb több mint egyéves csúcsot döntött. Január vége óta több mint 10 százalékkal ugrott meg mindkét olajfajta ára.Kedden vegyesen zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,03 százalékkal, 31 375,83 pontra, az S&P 500-as mutató pedig 0,11 százalékkal, 3911,23 pontra csökkent, míg a Nasdaq Composite mutatója 0,14 százalékkal, 14 007,70 pontra emelkedett.(MTI)