Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak pénteken az irányadó New York-i tőzsdemutatók, miután úgy tűnik, hogy előrelépés történt a Joe Biden elnök 1900 milliárd dollár értékű gazdaságösztönző csomagjának elfogadásához vezető úton, a munkaügyi minisztérium januári foglalkoztatottsági jelentése pedig a munkaerőpiaci helyzet stabilizálódásáról tanúskodik.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,12 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,17 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,34 százalékos pluszban indította a kereskedést. Utóbbi két index ismét történelmi csúcson nyitott.

A negyedik negyedéves gyorsjelentést közlő vállalatok közül a közösségi képmegosztó weboldalt működtető Pinterest árfolyama 11 százalékkal ugrott meg a nyitás előtti elektronikus kereskedésben, miután a felhasználók számának jelentős növekedése és az internetes kiskereskedelmi vállalatok erős karácsonyi reklámhadjárata az elemzői várakozásokat meghaladó eredményekhez vezetett.

Az önmegsemmisítő kép- és üzenetküldő Snapchat alkalmazás tulajdonosa, a Snap árfolyama mintegy 7 százalékkal esett, miután arra figyelmeztetett, hogy ronthatja üzletmenetét az Apple adatvédelmi szabályainak tervezett megváltoztatása.

A reddites kisbefektetők és a shortos nagybefektetők közötti összecsapás egyik fő célpontja, a GameStop kiskereskedelmi üzletlánc árfolyama 8 százalékkal 58 dollárra ugrott, miután heti csúcsértékéhez képest már több mint 80 százalékot veszített értékéből.



A Johnson & Johnson amerikai egészségügyi-kozmetikai cég 2,2 százalékkal drágult arra a bejelentésre, hogy a vállalat benyújtotta az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelethez (FDA) a Covid-19 betegség elleni egydózisú védőoltás sürgősségi felhasználásra vonatkozó engedélykérelmét. A vállalat heteken belül engedélyt kér Európában is.A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken vegyesen alakult a kereskedés. Péntek délután fél négy után néhány perccel a londoni FTSE-100 index 0,22 százalékos, a frankfurti DAX-30 index pedig 0,09 százalékos mínuszban, míg a párizsi CAC-40 0,95 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,35 százalékos pluszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,2014 dollárt adtak, 0,42 százalékkal gyengült a dollár. A jenhez képest stagnált a dollár árfolyama, 105,54 jenen forgott.Drágul az arany: az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,58 százalékkal, 1802,61 dollárra, az áprilisi szállítású aranyé pedig 0,63 százalékkal, 1802,50 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára is emelkedik és újabb egyéves csúcsra jár.Az áprilisi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,14 százalékos pluszban, 59,67 dolláron, míg a márciusi szállítású WTI 1,67 százalékos nyereségben, 57,17 dolláron forgott fél négykor.Csütörtökön emelkedéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 1,08 százalékkal, 31 055,86 pontra, az S&P 500-as mutató 1,09 százalékkal, 3871,74 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 1,23 százalékkal, 13 777,74 pontra kúszott fel.(MTI)