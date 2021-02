Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak kedden az irányadó New York-i tőzsdemutatók, a befektetők a vállalati beszámolókra és Joe Biden elnök nevével fémjelzett gazdaságösztönző csomaggal kapcsolatos fejleményekre figyelnek.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,22 százalékos, az S&P 500-as mutató ugyancsak 0,48 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 1,04 százalékos pluszban indította a kereskedést.

Kedden tőzsdezárás után teszi közzé gyorsjelentését az Amazon és a Google anyavállalata, az Alphabet. Mindkét vállalat árfolyama több mint 7 százalékkal emelkedett azóta, hogy a nagy tőkeértékű technológiai vállalatok nevük kezdőbetűje alapján FAANG-csoportként emlegetett ötöséből a másik három – az Apple, a Netflix és a Facebook – januárban a vártnál jobb negyedik negyedéves eredményekről számolt be.

A befektetők árgus szemmel figyelik a nagyvállalatok előrejelzéseit, hogy eldöntsék, mennyire igazolhatóak a magas árfolyamok egy olyan időszakban, amikor a koronavírus-járvány tombolása és a még fertőzőbb vírusmutációk kialakulása megkérdőjelezi a gyors gazdasági fellendüléshez fűzött reményeket. Az S&P 500-as index kosarát alkotó vállalatok közül hétfő estig 186 hozta nyilvánosságra gyorsjelentését, közülük 84 százalék az elemzői várakozásokat meghaladó eredményekről tudott beszámolni.

Kedden a Wall Street “félelemindexe”, a CBOE Volatility Index (VIX) egyhetes mélypontra süllyedt, mert kifulladni látszik a nagy shortállományú részvények iránti összehangolt kisbefektetői érdeklődés. A mém részvények néven is emlegetett papírok, így a GameStop, az AMC Entertainment, a Nokia és a Blackberry részvényeinek árfolyama 40 és 8 százalék közötti mértékben csökkent a nyitás előtti elektronikus kereskedésben.

A gyorsjelentésekben szereplő vártnál jobb adatok, illetve előrejelzések hajtották fel az Exxon Mobil olajvállalat, a United Parcel Service (UPS) csomagküldő szolgálat, a Pfizer gyógyszergyártó és a kínai Alibaba csoport árfolyamát.



A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is derűlátók a befektetők. Kedd délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,72 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 1,23 százalékos, a párizsi CAC-40 1,86 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 1,59 százalékos pluszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,2039 dollárt adtak, 0,17 százalékkal erősödött a dollár. A jenhez képest 0,14 százalékkal drágult a dollár, 105,06 jenen forgott.Csökken az arany ára: az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 1,44 százalékkal, 1833,20 dollárra, az áprilisi szállítású aranyé pedig 1,34 százalékkal, 1838,90 dollárra esett a New York-i árupiacon.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik.Az áprilisi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 2,68 százalékos pluszban, 57,84 dolláron, a márciusi szállítású WTI 2,88 százalékos nyereségben, 55,09 dolláron forgott fél négykor.Hétfőn emelkedéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,76 százalékkal, 30 211,91 pontra, az S&P 500-as mutató 1,61 százalékkal, 3773,86 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 2,55 százalékkal, 13 403,39 pontra ugrott.(MTI)