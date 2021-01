Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak szerdán az irányadó New York-i tőzsdemutatók, két és fél órával azelőtt, hogy Joe Biden megválasztott amerikai elnök leteszi a hivatali esküt.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,28 százalékos, az S&P 500-as mutató pedig 0,46 százalékos pluszban indította a kereskedést. A technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója történelmi csúcson nyitott, értéke 1,10 százalékkal, 13 343,09 pontra ugrott.

A Wall Street vezető indexei kedden is emelkedéssel zártak, miután a pénzügyminiszteri posztra jelölt Janet Yellen szenátusi meghallgatásán felszólította a törvényhozókat, hogy “nagyban gondolkodjanak és cselekedjenek” a koronavírus-járvány sújtotta amerikai gazdaság megmentéséért, és majd később aggódjanak az adósságteher miatt.

Joe Biden helyi idő szerint délben teszi le a hivatali esküt és nem vesztegeti az időt a Donald Trump nevével fémjelzett korszak lezárásban. Biden már hivatalba lépésének napján több mint egy tucat elnöki rendeletet készül aláírni, kezdve a járványügyi intézkedésektől a gazdaság támogatásán át a klímavédelmi ügyekig.

A gyorsjelentésüket közlő vállalatok közül a Netflix, a világ legnagyobb streamingszolgáltatója 12,60 százalékos pluszban, 565 dolláron indította a kereskedést, miután jelezte, véget ért az a korszak, amikor milliárdos hitelekből kellett finanszíroznia működését. A Netflix elfizetőinek száma átlépte a 200 milliót a tavalyi negyedik negyedévben.

A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is derűlátók a befektetők. Szerda délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,18 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 0,78 százalékos, a párizsi CAC-40 0,48 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,72 százalékos pluszban állt.

A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,2098 dollárt adtak, 0,26 százalékkal erősödött a dollár. A jenhez képest azonban 0,13 százalékkal gyengült a dollár, 103,76 jenen forgott.

Drágul az arany: az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 1,16 százalékkal, 1860,75 dollárra, a februári szállítású aranyé pedig 1,01 százalékkal, 1858,70 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.



A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik.A márciusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,23 százalékos pluszban, 56,59 dolláron, a WTI 1,38 százalékos nyereségben, 53,71 dolláron forgott fél négykor.Kedden emelkedéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,38 százalékkal, 30 930,52 pontra, az S&P 500-as mutató 0,81 százalékkal, 3798,91 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 1,53 százalékkal, 13 197,18 pontra emelkedett.(MTI)