Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak hétfőn a New York-i tőzsde irányadó indexei, a befektetők kockázatvállalási kedvét nagyban erősíti, hogy újabb amerikai gyógyszergyártó tett bejelentést az új koronavírus elleni vakcina kifejlesztésének sikeréről.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,65 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,42 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,17 százalékos pluszban indította a kereskedést.



A Moderna amerikai gyógyszergyártó hétfőn, tőzsdenyitás előtt mintegy két órával jelentette be, hogy vakcinája 94,5 százalékos hatékonysággal előzi meg a súlyosan fertőző Covid-19 betegség kialakulását. Az amerikai Pfizer éppen egy hete közölte, hogy a BioNTech német biotechnológiai vállalattal közösen fejlesztett vakcinája több mint 90 százalékos hatékonyságú.A kereskedés első néhány perce után a Moderna több mint 10 százalékos pluszban forgott, viszont a Pfizer árfolyama 3,5 százalékkal esett.A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is eluralkodott a derűlátás. Hétfő délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 1,94 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 1,14 százalékos, a párizsi CAC-40 2,30 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 1,59 százalékos pluszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1829 dollárt adtak, 0,01 százalékkal erősödött a dollár. A jenhez képest 0,11 százalékkal erősödött a dollár, 104,73 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul.A januári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 3,76 százalékos pluszban, 44,39 dolláron, a decemberi szállítású WTI pedig 4,14 százalékos nyereségben, 41,79 dolláron forgott fél négykor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,02 százalékkal, 1888,40 dollárra nőtt, míg a decemberi szállítású aranyé 0,07 százalékkal, 1884,80 dollárra esett a New York-i árupiacon.Pénteken erős pluszokban zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 1,37 százalékkal, 29 479,81 pontra, az S&P 500-as mutató 1,36 százalékkal, 3585,15 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 1,02 százalékkal, 11 829,29 pontra emelkedett.(MTI)