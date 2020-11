Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak szerdán a New York-i tőzsde irányadó indexei, miután a súlyosan fertőző Covid-19 betegség elleni hatásos védőoltás kifejlesztése erősítette azokat a reményeket, hogy a gazdaság a vártnál gyorsabban talpra áll még úgy is, hogy több államban visszavezették a vállalkozásokat is sújtó szigorú korlátozásokat a koronavírus-járvány fellángolása miatt.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,35 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,50 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,89 százalékos pluszban indította a kereskedést.

Az Apple információtechnológiai óriáscég árfolyama 1,5 százalékkal emelkedett a nyitás előtti elektronikus kereskedésben azt követően, hogy a vállalat kedden bemutatta újgenerációs laptopját, amelybe az Intel által gyártott processzorok helyett már saját tervezésű chip került.

A Lyft internetes fuvarmegosztó cég 5,2 százalékkal drágult, miután harmadik negyedéves bevételeinek emelkedéséről számolt be. A vállalat jelezte, hogy új ételkiszállító szolgáltatás fejlesztésén dolgozik.

A JPMorgan árfolyama 0,6 százalékkal nőtt, miután a globális szabályozó hatóságok úgy döntöttek, hogy már nem az amerikai bankház a világ rendszerszinten legjelentősebb bankja, ezzel ugyanis enyhültek a vele szemben támasztott tőkekövetelmények.

A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is emelkednek az indexek. Szerda délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 1,01 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 0,40 százalékos, a párizsi CAC-40 0,50 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,49 százalékos pluszban állt.



A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1753 dollárt adtak, 0,54 százalékkal erősödött a dollár. A jenhez képest 0,22 százalékkal drágult a dollár, 105,52 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul.A januári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 2,57 százalékos pluszban, 44,73 dolláron, a decemberi szállítású WTI pedig 2,80 százalékos nyereségben, 42,52 dolláron forgott fél négykor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,60 százalékkal, 1865,05 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,87 százalékkal, 1859,90 dollárra esett a New York-i árupiacon.Kedden vegyesen zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,90 százalékkal, 29 420,92 pontra emelkedett, míg az S&P 500-as mutató 0,14 százalékkal, 3545,53 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 1,37 százalékkal, 11 553,86 pontra csúszott le.(MTI)