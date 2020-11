Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak csütörtökön a New York-i tőzsde irányadó indexei.

A befektetők arra számítanak, hogy ha Joe Biden, a Demokrata Párt jelöltje nyeri meg az elnökválasztást és a szenátusban megmarad a republikánus többség, a szenátus megakadályozza, hogy a Biden-kormányzat szigorítsa a szabályozásokat és emelje a vállalatokra kivetett adókat. A szavazatok számlálása még mindig nem zárult le, de a legvalószínűbb kimenetelnek Biden elnökké választása és a szenátus republikánus többségének megőrzése tűnik.



A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,85 százalékos, az S&P 500-as mutató 1,23 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 1,95 százalékos pluszban indította a kereskedést.Egy sor nagyvállalat jelentős pluszokban várta a nyitást az elektronikus kereskedésben.A Qualcomm chipgyártó árfolyama 14 százalékkal emelkedett, mert a vártnál nagyobb nyereségről számolt be harmadik negyedéves beszámolójában. Emellett robusztus előrejelzéssel rukkolt elő, azt jósolva, hogy sok millió chipet értékesít az újgenerációs 5G-s mobiltelefonokhoz.A nagy technológiai vállalatok közül az Apple és a Microsoft egyaránt 2,7 százalékkal drágult, a szektornak jól jön, hogy a képviselőházban megmarad demokrata, a szenátusban pedig a republikánus többség, ugyanis egy megosztott kongresszuson kevésbé valószínű, hogy átmennek a szabályozásokat szigorító új törvények.A világ vezető online utazási vállalata, az Expedia 7,6 százalékkal drágult, mivel vesztesége kevesebbnek, árbevétel-előrejelzése viszont kedvezőbbnek bizonyult az elemzői várakozásoknál.A gyógyszergyártók közül a Regeneron árfolyamán 1,3 százalékot lendített, hogy a vártnál nagyobb bevételre tett szert a harmadik negyedévben. A Biogen viszont 1,6 százalékkal gyengült, miután szerdán több mint 40 százalékkal ugrott meg az árfolyama arra a hírre, hogy az Alzheimer-kór kezelésére kifejlesztett új, kísérleti gyógyszere egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy az Egyesült Államokban megkapja a forgalmazási engedélyt.A General Motors autógyártó 6,1 százalékkal drágult, miután gyorsjelentésében a vártnál nagyobb nyereségről adott számot. Ez alapvetően a tehergépjárművek és a városi terepjárók iránti amerikai kereslet megugrására vezethető vissza.A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is emelkednek az indexek. Csütörtök délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,54 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 1,51 százalékos, a párizsi CAC-40 1,05 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 1,41 százalékos pluszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1831 dollárt adtak, 0,89 százalékkal gyengült a dollár. A jenhez képest 0,69 százalékkal gyengült a dollár, 103,75 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.A januári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,51 százalékos mínuszban, 41,02 dolláron, a decemberi szállítású WTI pedig 0,72 százalékos veszteségben, 38,87 dolláron forgott fél négykor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 1,33 százalékkal, 1928,46 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 1,71 százalékkal, 1928,70 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.Szerdán erős emelkedéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 1,34 százalékkal, 27 847,66 pontra, az S&P 500-as mutató 2,20 százalékkal, 3443,44 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 3,85 százalékkal, 11 590,78 pontra kúszott fel.(MTI)