Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdeindexek szerdán. A befektetők az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) nyíltpiaci bizottságának döntésére és közleményére várnak annak reményében, hogy világosabban látják majd, milyen újabb lépésekkel készül támogatni a gazdaságot a Fed.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,03 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,27 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,70 százalékos pluszban indította a kereskedést.

A friss adatok azt jelzik, hogy esetleg lassult a gazdaság és romlott a munkaerőpiaci helyzet, miközben újra fellángolt a koronavírus-járvány a három legnépesebb államban, Kaliforniában, Floridában és Texasban. A befektetők árgus szemekkel figyelik, hogy a Fed miként kezeli ezeket a gazdasági kihívásokat. A nyíltpiaci bizottság szerdán befejeződő kétnapos ülésén valószínűleg nem változtat a rendkívül laza monetáris politikán, de előkészítheti a terepet a következő hónapok intézkedéseihez.



A figyelem addig a vállalati gyorsjelentésekre irányul.A Starbucks amerikai kávézólánc április-júniusban veszteséget termelt, de így is javította éves nyereség-előrejelzését, aminek hatására a nyitás előtti elektronikus kereskedésben 5,5 százalékkal ugrott meg az árfolyama. Az Advanced Micro Devices (AMD) csipgyártó 11 százalékkal drágult az erős nyereségnek köszönhetően, az AMD jelezte, hogy 32 százalékos bevételnövekedésre számít az idei évről.A General Eletric ipari konglomerátum 2 százalékkal erősödött, miután vártnál kedvezőbb számokkal rukkolt elő. A General Motors autógyártó a vártnál kisebb, 806 millió dolláros veszteséget ért el a második negyedévben, és kevesebb készpénzt, 8 milliárd dollárt, égetett el a gyárbezárások miatt, árfolyama 3,8 százalékkal kúszott feljebb az elektronikus kereskedésben.A Visa kártyakibocsátó vállalat viszont 1,5 százalékos eséssel reagált arra, hogy meredeken csökkent a kártyáival végrehajtott tranzakciók értéke. A zene-streamelő szolgáltatást nyújtó, stockholmi székhelyű Spotify árfolyama több mint 4 százalékkal csökkent, mert jóllehet előfizetőinek száma 138 millióra nőtt, nyereség helyett tovább mélyült a veszteség.A nagy nyugat-európai tőzsdéken vegyesen alakult a kereskedés. Szerda délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,14 százalékos, a párizsi CAC-40 pedig 0,64 százalékos pluszban, míg a frankfurti DAX-30 index 0,22 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,18 százalékos mínuszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1759 dollárt adtak, 0,35 százalékkal gyengült az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest 0,05 százalékkal gyengült a dollár, 105,03 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik.Az októberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,08 százalékos pluszban, 44,08 dolláron, a szeptemberi szállítású WTI pedig 0,85 százalékos nyereségben, 41,39 dolláron forgott fél négykor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,06 százalékkal, 1960,15 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 0,48 százalékkal, 1954,00 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.Kedden csökkenéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,77 százalékkal 26 379,28 pontra, az S&P 500-as index 0,65 százalékkal 3218,44 pontra, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,27 százalékkal 10 402,09 pontra csúszott le.(MTI)