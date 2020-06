Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdeindexek kedden. A befektetőket megnyugtatta, hogy a januárban aláírt amerikai-kínai kereskedelmi részmegállapodás továbbra is teljes egészében érvényes, a vártnál jobb európai beszerzésimenedzser-indexek pedig jó előjelként szolgálnak a késő délutáni amerikai adatokhoz.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,52 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,67 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,74 százalékos pluszban indította a kereskedést.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn este a Twitteren cáfolta kereskedelmi tanácsadója, Peter Navarro zavart keltő nyilatkozatát, amely szerint a Kínával kötött kereskedelmi megállapodásnak vége, és megszakadtak a tárgyalások. “A kereskedelmi megállapodás Kínával teljes mértékben sértetlen” – írta Trump.

Bár a Kína és az Egyesült Államok közötti feszültségek éleződése aggodalmat kelt, a több ezer milliárd dollár értékű monetáris és fiskális gazdaságösztönző intézkedések, a gazdaság újraindítása és egy sor bátorító gazdasági adat hatására az S&P 500-as mutató értéke 42 százalékkal emelkedett a márciusi mélyponthoz képest, és már csak 8 százalékkal marad el a február 19-én elért történelmi csúcshoz képest.



A nagy nyugat-európai tőzsdéken is eluralkodott a derűlátás, miután az IHS Markit londoni gazdaságkutató intézet délelőtt közzétett felmérésének tanúsága szerint júniusban a várakozásoknál lényegesen jobban alakult és már a második egymást követő hónapban mérséklődött a teljesítményromlás mértéke az euróövezeti gazdaságban.Kedd délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 1,18 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 2,19 százalékos, a párizsi CAC-40 1,45 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 1,74 százalékos pluszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1323 dollárt adtak, 0,56 százalékkal gyengült az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest 0,47 százalékot veszített értékéből a dollár, 106,36 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul.Délután fél négykor a Brent hordónként 0,93 százalékos pluszban, 43,48 dolláron, a WTI pedig 0,88 százalékos nyereségben, 41,09 dolláron forgott a legközelebbi, augusztusi határidős jegyzésekben.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,54 százalékkal, 1763,98 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 0,73 százalékkal, 1779,25 dollárra emelkedett a New York-i árupiacon.Hétfőn emelkedéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,59 százalékkal, 26 024,96 pontra, az S&P 500-as index 0,65 százalékkal, 3117,86 pontra, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,11 százalékkal, 10 056,48 pontra kúszott fel.(MTI)