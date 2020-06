Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdeindexek pénteken a vártnál sokkal jobb májusi foglalkoztatottsági adatoknak köszönhetően.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 2,11 százalékos, az S&P 500-as mutató 1,65 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,91 százalékos pluszban indította a kereskedést.

Az elemzői várakozásokra rácáfolva nem csökkent, hanem erőteljesen, több mint 2,5 millióval emelkedett a foglalkoztatottak száma májusban, ami erősíti azokat a reményeket, hogy a koronavírus-járvány által megbénított gazdaság a szigorú korlátozások feloldása után gyorsan talpra áll. A munkanélküliségi ráta az előző havi 14,7 százalékról 13,3 százalékra mérséklődött májusban, ami jóval kedvezőbb az elemzők által várt 19,8 százaléknál.



A nagy nyugat-európai tőzsdéken is derűlátó a hangulat. Péntek délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 1,83 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 2,69 százalékos, a párizsi CAC-40 3,26 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 3,18 százalékos pluszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1321 dollárt adtak, 0,18 százalékkal erősödött az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest 0,47 százalékkal drágult a dollár, 109,64 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul.Az augusztusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 4,83 százalékos pluszban, 41,92 dolláron, a júliusi szállítású WTI pedig 3,90 százalékos nyereségben, 38,87 dolláron forgott fél négykor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 1,59 százalékkal, 1683,28 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 2,49 százalékkal, 1684,40 dollárra esett a New York-i árupiacon.Csütörtökön vegyesen zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,05 százalékkal, 26 281,82 pontra emelkedett, míg az S&P 500-as index 0,34 százalékkal, 3112,35 pontra, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,69 százalékkal, 9615,81 pontra csökkent.(MTI)