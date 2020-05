Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdeindexek szerdán.



A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 1,21 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,80 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,06 százalékos pluszban indította a kereskedést.

Továbbra is felülteljesítők az utazásokkal kapcsolatos vállalatok, amelyeket a legsúlyosabban érintett a márciusi eladási hullám. A légitársaságok közül a United Airlines és az American Airlines, valamint a Norwegian Cruise Line hajtótársaság árfolyama 10-12 százalékos pluszban várta a nyitást.

A koronavírus-járvány terjedését akadályozó intézkedések lazítása, a betegség elleni vakcinához kifejlesztéséhez fűzött remények, valamint a példátlan mértékű monetáris, illetve fiskális gazdaságösztönző intézkedések megerősítették a kockázatvállalási hajlandóságot, aminek köszönhetően az S&P 500-as mutató közel három havi csúcsra emelkedett kedden. Az egyre fokozódó amerikai-kínai feszültségek azonban rontották a hangulatot, így az index nem tudott a 3 ezer pontos határ fölött maradni, és a 200 napos mozgóátlag alatt zárt.



A nagy nyugat-európai tőzsdéken is derűlátó a hangulat. Szerda délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 1,42 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 1,62 százalékos, a párizsi CAC-40 2,12 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 2,05 százalékos pluszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,0997 dollárt adtak, 0,14 százalékkal gyengült az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest viszont 0,27 százalékkal erősödött a dollár, 107,81 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.A júliusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 2,07 százalékos mínuszban, 35,42 dolláron, a WTI pedig 1,92 százalékos veszteségben, 33,69 dolláron forgott fél négykor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,73 százalékkal, 1698,71 dollárra, a júniusi szállítású aranyé pedig 0,80 százalékkal, 1692,00 dollárra csökkent a New York-i árupiacon.Kedden emelkedéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 2,17 százalékkal, 24 995,11 pontra, az S&P 500-as index 1,23 százalékkal, 2991,77 pontra, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,17 százalékkal, 9340,22 pontra kúszott fel.(MTI)