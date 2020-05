Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Több mint 1 százalékos emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdeindexek szerdán a vártnál jobb vállalati gyorsjelentéseknek, illetve a koronavírus-járvány által sújtott gazdaságok gyors fellendüléséhez fűzött reményeknek köszönhetően.



A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 1,03 százalékos, az S&P 500-as mutató 1,05 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 1,31 százalékos pluszban indította a kereskedést.

A márciusi mélypontokhoz képest az amerikai tőzsdeindexek több mint 30 százalékkal emelkedtek a példátlan gazdaságösztönző intézkedések hatására, de májusban visszafogták az emelkedést a SARS-CoV-2 vírus elleni vakcina kifejlesztéséről szóló ellentmondásos hírek.

A kiskereskedelmi üzletláncok közül a Lowe’s több mint 2 százalékos, a Target pedig több mint 1 százalékos pluszban nyitott, miután a vártnál jobb eredményekről számolt be szerdán közzétett gyorsjelentésében.



A nagy nyugat-európai tőzsdéken is derűlátó a hangulat. Szerda délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,48 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 0,54 százalékos, a párizsi CAC-40 0,07 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,45 százalékos pluszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,0972 dollárt adtak, 0,42 százalékkal gyengült az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest viszont 0,12 százalékkal gyengült a dollár, 107,56 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul.A júliusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 2,89 százalékos pluszban, 35,65 dolláron, a WTI pedig 2,57 százalékos nyereségben, 32,78 dolláron forgott fél négykor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,12 százalékkal, 1745,90 dollárra, a júniusi szállítású aranyé pedig 0,17 százalékkal, 1748,60 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.Kedden csökkenéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 1,59 százalékkal, 24 206,86 pontra, az S&P 500-as index 1,05 százalékkal, 2922,94 pontra, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,54 százalékkal, 9185,10 pontra süllyedt.(MTI)