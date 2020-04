Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdeindexek szerdán egy sor kedvező gyorsjelentésnek köszönhetően.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 1,61 százalékos, az S&P 500-as mutató 2,01 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 2,27 százalékos pluszban indította a kereskedést.

Jelentősen javította a hangulatot az is, hogy a Gilead Sciences, a világ egyik legnagyobb gyógyszerkészítő vállalata biztató eredményeket közölt a remdesivir nevű, az új koronavírus által megfertőzött súlyos betegek kezelésében alkalmazott antivirális hatóanyaggal végzett kísérleteiről.

A Gilead Sciences 6,88 százalékos pluszban indította kereskedést, míg az első negyedéves jelentésében a vártnál nagyobb bevételről beszámoló Alphabet, a Google anyavállalata 8,75 százalékos nyereségben nyitott. A Boeing repülőgépgyártó immár a második egymást követő negyedévről jelentett veszteséget, de jelezte, biztos abban, hogy meg tudja szerezni a működéséhez szükséges pénzt, így 5 százalékos pluszban nyitott.



A nagy nyugat-európai tőzsdéken is derűlátó hangulat uralkodik. Szerda délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 2,00 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 1,78 százalékos, a párizsi CAC-40 1,36 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 1,24 százalékos pluszban állt. Madridban 2,35 százalékkal, Milánóban pedig 1,56 százalékkal emelkedett a vezető tőzsdeindex.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,0865 dollárt adtak, 0,40 százalékkal gyengült az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest 0,19 százalékkal gyengült a dollár, 106,66 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik.A júliusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 7,52 százalékos pluszban, 24,45 dolláron, míg a júniusi szállítású WTI 25,04 százalékos nyereségben, 15,43 dolláron forgott fél négykor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,49 százalékkal, 1699,05 dollárra, a júniusi szállítású aranyé pedig 0,48 százalékkal, 1713,85 dollárra csökkent a New York-i árupiacon.Kedden csökkenéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,13 százalékkal 24 101,55 pontra, az S&P 500-as index 0,52 százalékkal 2863,39 pontra, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,40 százalékkal 8607,73 pontra esett.(MTI)