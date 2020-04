Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdeindexek kedden, egy sor kedvező gyorsjelentésnek köszönhetően a befektetők nagyobb reményeket fűznek a gazdaságnak a koronavírus-járvány megfékezését követő újraindításához.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,93 százalékos, az S&P 500-as mutató 1,09 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig ugyancsak 1,09 százalékos pluszban indította a kereskedést.

A 3M multinacionális ipari konglomerátum, az N95 részecskeszűrő légzőkészülék legnagyobb gyártója több mint 5 százalékos pluszban forgott a kereskedés első perceiben, miután első negyedéves beszámolójának tanúsága szerint a vártnál nagyobb, 1,29 milliárd dolláros nyereséget ért el.

A Pfizer gyógyszergyártó megerősítette éves előrejelzését, és arról számolt be, hogy megemelkedett a tüdőgyulladás elleni vakcinájának értékesítése, miután orvosok a fertőzések megelőzésének érdekében gyakrabban írták fel. A Pfizer-részvények több mint 2 százalékos pluszban indították a kereskedést.



A nagy nyugat-európai tőzsdéken is derűlátó hangulat uralkodik. Kedd délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 2,11 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 2,04 százalékos, a párizsi CAC-40 1,90 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 2,19 százalékos pluszban állt. Madridban 1,64 százalékkal, Milánóban pedig 2,88 százalékkal emelkedett a vezető tőzsdeindex.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,0868 dollárt adtak, 0,36 százalékkal gyengült az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest 0,55 százalékkal gyengült a dollár, 106,63 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára egymással ellentétesen mozog.A júliusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,95 százalékos pluszban, 23,29 dolláron, míg a júniusi szállítású WTI 4,15 százalékos mínuszban, 12,25 dolláron forgott fél négykor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,43 százalékkal, 1706,80 dollárra, a júniusi szállítású aranyé pedig 0,01 százalékkal, 1723,60 dollárra csökkent a New York-i árupiacon.Hétfőn emelkedéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 1,51 százalékkal, 24 133,78 pontra, az S&P 500-as index 1,47 százalékkal, 2878,48 pontra, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,11 százalékkal, 8730,16 pontra kúszott fel.(MTI)