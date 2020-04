Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdeindexek szerdán, miután a hét első két napján masszív veszteségeket szenvedtek el az olajárak összeomlásának következtében.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 1,81 százalékos, az S&P 500-as mutató 1,99 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 2,08 százalékos pluszban indította a kereskedést.

A befektetők hangulatát javította, hogy több nagyvállalat a vártnál jobb eredményekről számolt be első negyedéves gyorsjelentésében. A Texas Instruments elektronikai vállalat árfolyama 2 százalékkal, a Chipotle Mexican Grill gyorsétteremláncé 6,5 százalékkal, a Delta Airlines légitársaságé pedig 3,5 százalékkal nőtt a nyitás előtti elektronikus kereskedésben. Az olajvállalatok is erőre kaptak, így az Exxon Mobil 1,9 százalékkal, a Chevron pedig 1,6 százalékkal drágult.



A nagy nyugat-európai tőzsdéken is emelkednek az indexek. Szerda délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 2,37 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 1,26 százalékos, a párizsi CAC-40 1,07 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 1,27 százalékos pluszban állt. Milánóban 1,68 százalékkal, Madridban pedig 1,33 százalékkal emelkedett a vezető tőzsdeindex.A nemzetközi bankközi devizapiacon szerda délután egy euróért 1,0868 dollárt adtak, 0,08 százalékkal gyengült az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest viszont 0,04 százalékkal erősödött a dollár, 107,81 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik.A legközelebbi, júniusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 9,36 százalékos pluszban, 21,14 dolláron, a WTI pedig 21,35 százalékos nyereségben, 14,04 dolláron forgott fél négykor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 1,18 százalékkal, 1705,54 dollárra, a júniusi szállítású aranyé pedig 2,25 százalékkal 1725,80 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.Kedden erős mínuszokban zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 2,67 százalékkal, 23 018,88 pontra, az S&P 500-as index 3,07 százalékkal, 2736,56 pontra, míg a Nasdaq-piac összetett mutatója 3,48 százalékkal, 8263,23 pontra süllyedt.(MTI)