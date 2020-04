Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak szerdán New Yorkban az irányadó tőzsdeindexek. A hangulatot Donald Trump elnök azon nyilatkozata javította, hogy tetőpontjához közeledik az új koronavírus által okozott járvány az Egyesült Államokban.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 1,05 százalékos, az S&P 500-as mutató 1,13 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 1,12 százalékos pluszban indította a kereskedést.

Az Egyesült Államokban a SARS-CoV-2 vírus által megfertőzött személyek száma szerdára meghaladta a 400 ezret, a halálos áldozatok száma pedig megközelítette a 13 ezret.

A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken viszont borús a hangulat. Szerda délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,61 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 0,27 százalékos, a párizsi CAC-40 0,66 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,69 százalékos mínuszban állt. Milánóban 0,03 százalékkal, Madridban pedig 0,74 százalékkal gyengült a vezető tőzsdeindex.



A nemzetközi bankközi devizapiacon szerda délután egy euróért 1,0886 dollárt adtak, 0,06 százalékkal erősödött az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest 0,20 százalékkal erősödött a dollár, 108,92 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul. A piacok továbbra is abban reménykednek, hogy a nagy olajkitermelő országok, élükön Oroszországgal és Szaúd-Arábiával meg tudnak állapodni a kitermelés csökkentéséről csütörtökre tervezett egyeztetésükön.A júniusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,75 százalékos pluszban, 32,11 dolláron, míg a májusi szállítású WTI 3,60 százalékos nyereségben, 24,48 dolláron forgott fél négykor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,12 százalékkal, 1650,25 dollárra, a júniusi szállítású aranyé pedig 0,31 százalékkal 1689,00 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.Kedden enyhe veszteségben zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,12 százalékkal, 22 653,86 pontra, az S&P 500-as index 0,16 százalékkal, 2659,41 pontra, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,33 százalékkal, 7887,26 pontra esett.(MTI)