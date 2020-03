TÅ‘zsde – EmelkedÃ©ssel nyitottak a New York-i indexek

Jelentős emelkedéssel nyitottak a New York-i tőzsde irányadó indexei kedden, a kockázatvállalási hangulat sokat javult azokra a jelekre, hogy közel a megállapodás az amerikai kormányzat kétezer milliárd dolláros gazdasági mentőcsomagjáról.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 6,08 százalékos, az S&P 500-as mutató 4,78 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 4,89 százalékos pluszban indította a kereskedést.

Hétfőn jelentős veszteségekben zártak a New York-i tőzsdeindexek, miután az új koronavírussal fertőzöttek számának gyors emelkedése és a több államot érintő zárlatok háttérbe szorították a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve-nek a hitelezés erősítését szolgáló, történelmi jelentőségű intézkedéseit.

A Dow Jones ipari átlag 3,04 százalékkal, 18 591,93 pontra, az S&P 500-as index 2,93 százalékkal, 2237,40 pontra, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,27 százalékkal, 6860,67 pontra esett hétfőn.

Elemzők szerint a jegybanki intézkedések és a kormány gazdaságélénkítő csomagjához fűzött várakozások enyhítették a piacokra nehezedő nyomást.

A légitársaságok árfolyamát felfelé repítette az a hír, hogy az amerikai képviselőházban a demokraták 40 milliárd dolláros mentőövet dobnának a bajba jutott vállalatoknak. Az American Airlines, a Delta Airlines és a United Airlines nagyjából 10 százalékkal drágult a nyitás előtti elektronikus kereskedésben, míg a Boeing repülőgépgyártó árfolyama közel 9 százalékkal nőtt.



Az olajárak emelkedése az energetikai vállalatokat támogatta, a nagy olajipari cégek közül az Exxon Mobil és a Chevron több mint 7 százalékos pluszban várta a nyitást. A nagybankok, köztük a Goldman Sachs, a JPMorgan és a Citigroup árfolyama nagyjából 6 százalékkal kúszott feljebb a tízéves amerikai állampapírok hozamának emelkedésével párhuzamosan.A nagy nyugat-európai értéktőzsdéket is eluralta a derűlátás. A New York-i tőzsde nyitásakor, kedd délután fél háromkor a londoni FTSE-100 index 5,19 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 7,22 százalékos, a párizsi CAC-40 5,45 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 6,24 százalékos pluszban állt. Milánóban 6,35 százalékkal, Madridban pedig 4,20 százalékkal emelkedett a vezető tőzsdeindex.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,0834 dollárt adtak, 1,02 százalékkal gyengült az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest 0,25 százalékkal gyengült a dollár, 110,92 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik.A legközelebbi, májusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 3,85 százalékos pluszban, 28,07 dolláron, a WTI pedig 4,02 százalékos nyereségben, 24,30 dolláron forgott fél háromkor.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára áprilisi szállításra 6,92 százalékkal, 1676,10 dollárra nőtt.(MTI)