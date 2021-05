Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdemutatók kedden, miután tovább araszol felfelé a technológiai nagyvállalatok árfolyama az inflációs aggodalmak csökkenésével és az amerikai kötvényhozamok esésével párhuzamosan.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,10 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,21 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,44 százalékos pluszban indította a kereskedést.

Az Apple, az Amazon.com, a Microsoft és az Alphabet 0,4 százalék és 1 százalék közötti pluszban forgott a nyitás előtti elektronikus kereskedésben, miközben a tízéves állampapírok hozama újabb kétheti mélypontra csúszott le.

Hétfőn mérsékelt emelkedéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek, miután a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve több döntéshozója kijelentette, hogy a rendkívül laza monetáris politika még egy ideig marad. Ez enyhítette azokat az aggodalmakat, hogy az infláció megugrása a vártnál korábbi szigorításra kényszerítheti a Fedet.

A Dow Jones ipari átlag 0,54 százalékkal, 34 393,98 pontra, az S&P 500-as mutató 0,99 százalékkal, 4197,05 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 1,41 százalékkal, 13 661,17 pontra kapaszkodott fel a zárás végére.

Európában is megkönnyebbüléssel reagáltak a befektetők a Fed üzenetére, ráadásul javította a hangulatot a müncheni egyetem ifo gazdaságkutató intézete felmérése, amely szerint a vártnál is erősebben javult a német üzleti hangulatindex.



Kedd délután fél négykor egyedüliként a londoni FTSE-100 index minimális, 0,03 százalékos mínuszban, míg a frankfurti DAX-index 0,55 százalékos, a párizsi CAC-40 0,10 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,26 százalékos, a madridi IBEX 35 mutató pedig 0,29 százalékos pluszban állt. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,62 százalékos pluszt mutatott.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,2245 dollárt adtak, 0,21 százalékkal gyengült a dollár. A jenhez képest azonban 0,29 százalékkal erősödött a dollár, 109,06 jenen forgott.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,06 százalékkal, 1882,20 dollárra emelkedett, míg a júniusi szállítású aranyé 0,18 százalékkal, 1881,10 dollárra esett a New York-i árupiacon.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára egymással ellentétesen mozog.Az augusztusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,10 százalékos mínuszban, 68,30 dolláron, míg a júliusi szállítású WTI pedig 0,11 százalékos pluszban, 66,12 dolláron forgott fél négykor.(MTI)