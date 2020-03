Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak a New York-i tőzsde irányadó indexei pénteken, és erős nyereségben álltak a vezető nyugat-európai tőzsdemutatók is, miután a központi bankok és a kormányok szerte a világon felkészültek és sorra hoznak meg minden tőlük telhető intézkedést, hogy enyhítsék a koronavírus-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásait.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,82 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,97 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 1,36 százalékos pluszban nyitott.

Csütörtökön már mérsékelt nyereséggel tudtak zárni az indexek, miután az olajárak valósággal kilőttek este annak nyomán, hogy Donald Trump amerikai elnök jelezte, az “alkalmas pillanatban” az Egyesült Államok be fog avatkozni a Szaúd-Arábia és Oroszország között kirobbant árharcba.

A Dow Jones ipari átlag 0,95 százalékkal, 20 087,19 pontra, az S&P 500-as index 0,47 százalékkal, 2409,41 pontra, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 2,30 százalékkal, 7150,58 pontra nőtt zárásra.

A New York-i nyitáskor, péntek délután fél háromkor a londoni FTSE-100 index 1,81 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 4,14 százalékos, a párizsi CAC-40 4,62 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 3,56 százalékos pluszban állt. Milánóban 2,04 százalékkal, Madridban pedig 3,05 százalékkal emelkedett a vezető tőzsdeindex.



A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,0682 dollárt adtak, 0,07 százalékkal erősödött az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest 0,04 százalékkal erősödött a dollár, 110,73 jenen forgott.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára áprilisi szállításra 1,30 százalékkal, 1498,50 dollárra nőtt.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára korrigál, jelentős emelkedésből kora délután csökkenésre váltott.A legközelebbi, májusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,09 százalékos mínuszban, 28,16 dolláron, a WTI pedig 2,55 százalékos veszteségben, 25,25 dolláron forgott fél háromkor. Eddigi napi maximumán azonban a Brent ára 30,92 dolláron, a WTI-é pedig 28,48 dolláron is járt.A Brent csütörtökön 14,43 százalékos pluszban, 28,47 dolláron, a WTI pedig 23,81 százalékos emelkedéssel, 25,22 dolláron fejezte be a kereskedést.(MTI)