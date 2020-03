TÅ‘zsde – EmelkedÃ©ssel nyitottak a New York-i indexek

Jelentős, több mint 2 százalékos emelkedéssel nyitottak kedden a New York-i tőzsde irányadó indexei, a befektetők azt remélik, hogy egy globális recesszió elkerülésének érdekében a világ vezető jegybankjai összehangolt monetáris lazítást hajtanak végre.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 2,52 százalékos, az S&P 500-as mutató 2,44 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 3,38 százalékos pluszban indította a kereskedést egy nappal azután, hogy a 2008-2009-es pénzügyi és gazdasági világválság óta nem látott eladási hullám söpört végig a pénz- és értékpapírpiacokon, valamint az árutőzsdéken.

Hétfőn a pánikba esett befektetők fejvesztve menekültek a válságok idején is értékőrző befektetési eszközökbe, hogy ellensúlyozzák a koronavírus-járvány gazdaságra mért csapásának hatásait, miközben az olajárak több mint 30 százalékkal zuhantak annak következményeként, hogy Szaúd-Arábia árháborút indított Oroszország ellen.

A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken mérsékelten emelkednek az irányadó indexek, de messze nem ellensúlyozzák az előző napi több mint 7 százalékos mínuszokat.

Kedd délután fél háromkor a londoni FTSE-100 index 2,52 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 1,89 százalékos, a párizsi CAC-40 2,11 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 1,78 százalékos pluszban állt. Milánóban 0,54 százalékkal, Madridban pedig 1,07 százalékkal nőtt a vezető tőzsdeindex.



A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1378 dollárt adtak, 0,67 százalékkal erősödött az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest 1,91 százalékkal drágult a dollár, 104,29 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára is korrigál a hétfői lejtmenet után.A májusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 8,09 százalékos pluszban, 37,14 dolláron, az áprilisi szállítású WTI pedig 7,68 százalékos nyereségben, 33,52 dolláron forgott fél háromkor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 1,10 százalékkal, 1661,20 dollárra, az áprilisi szállítású aranyé pedig 0,66 zázalékkal 1664,60 dollárra csökkent a New York-i árupiacon.Hétfőn több mint 7 százalékos veszteségekben zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 7,79 százalékkal, 23 851,02 pontra, az S&P 500-as index 7,60 százalékkal, 2746,56 pontra, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 7,29 százalékkal, 7950,68 pontra süllyedt.(MTI)