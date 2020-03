TÅ‘zsde – EmelkedÃ©ssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak hétfőn a New York-i tőzsde irányadó indexei, a figyelem központjában már azok a jegybanki ígéretek állnak, hogy lépéseket tesznek az új koronavírus által okozott járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak ellensúlyozására.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,71 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,68 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 1,16 százalékos pluszban indította a kereskedést.

A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken azokban London kivételével csökkennek az irányadó indexek.

Hétfő délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,60 százalékos pluszban, míg a frankfurti DAX-30 index 0,46 százalékos, a párizsi CAC-40 0,22 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,25 százalékos mínuszban állt. Milánóban 2,37 százalékos, Madridban pedig 0,72 százalékos veszteségben állt a vezető tőzsdeindex.

A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1133 dollárt adtak, 1,14 százalékkal gyengült az amerikai deviza. A jenhez képest 0,41 százalékkal gyengült a dollár, 107,63 jenen forgott.

A múlt heti lejtmenet után a globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul.



A májusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 2,28 százalékos pluszban, 50,80 dolláron, az áprilisi szállítású WTI pedig 2,66 százalékos nyereségben, 45,95 dolláron forgott fél négykor.Az arany ára is emelkedik. Az azonnali jegyzésekben a nemesfém unciánkénti ára 0,45 százalékkal, 1591,90 dollárra, áprilisi szállításra pedig 1,71 százalékkal 1593,60 dollárra nőtt.Múlt héten pénteken vegyesen zártak a New York-i tőzsdeindexek. A Dow Jones ipari átlag 1,39 százalékkal, 25 409,36 pontra, hathavi mélypontra, míg az S&P 500-as index 0,82 százalékkal, 2954,22 pontra, több mint négyhavi mélypontra süllyedt. A Nasdaq-piac összetett mutatója 0,01 százalékkal, 8567,37 pontra nőtt, gyakorlatilag stagnált, de így is közel háromhavi mélypontra esett.A New York-i indexek a 2008-as pénzügyi világválság óta a legerősebb heti visszaesést könyvelhették el pénteken a járvány miatti recessziós félelmek hatására. A Dow Jones értéke egy hét alatt 12,36 százalékkal, az S&P 500-as indexé 11,50 százalékkal, a Nasdaq-piac összetett mutatójáé pedig 10,54 százalékkal csökkent.(MTI)