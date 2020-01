Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak kedden a New York-i tőzsde irányadó indexei az előző nap erős veszteségei után, a befektetők figyelme a vállalati gyorsjelentésekre összpontosul.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,20 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,36 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,68 százalékos pluszban indította a kereskedést.

A piacok szerte a világban stabilizálódtak, miután az Egészségügyi Világszervezet vezetője kijelentette, bízik abban, hogy Kína képes ellenőrzés alatt tartani az új koronavírus által okozott tüdőgyulladás-járványt, amely eddig 106 ember életét követelte.

Az Egyesült Államokban gőzerővel halad a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon, egyre több amerikai vállalat hozza nyilvánosságra beszámolóját.

A Dow Jones kosarát alkotó nagyvállalatok közül három is tőzsdenyitás előtt hozta nyilvánosságra gyorsjelentését, a vártnál inkább rosszabb adatok nyomán a 3M 2,13 százalékos, a United Technologies 0,10 százalékos, a Pfizer pedig 2 százalékos mínuszban indította kereskedést.



A 3M multinacionális ipari konglomerátum a vártnál kisebb nyereségről adott számot. A több mint 55 ezer féle terméket gyártó vállalat részvényenként 1,95 dollár profitot termelt, míg elemzők 2,10 dollárra számítottak. A vállalat rontotta az idei évre vonatkozó nyereség-előrejelzését, valamint közölte, hogy 1500 dolgozójától megválik.A United Technologies ipari konglomerátum 19,55 milliárd dolláros bevétel mellett részvényenként 1,94 dollár nyereséget ért el, míg elemzők 19,4 milliárd dollár bevételre és 1,84 dolláros részvényenkénti profitra számítottak.A Pfizer gyógyszergyártó a várakozásokkal összhangban 12,69 milliárd dolláros bevétel mellett részvényenként 55 cent nyereséget termelt, elemzők azonban 58 centre számítottak.A Lockheed Martin hadiipari vállalat a vártnál nagyobb nyereséget ért el, és idei profitelőrejelzése is kedvezőbb az elemzői becsléseknél, árfolyama 0,37 százalékos pluszban indította kereskedést. A Pentagon legnagyobb fegyverszállítója 15,88 milliárd dolláros bevétel mellett részvényenként 5,29 dollár nyereséget ért el a tavalyi negyedik negyedévben. Elemzők 15,29 milliárd dolláros bevételt és részvényenként 4,39 dollár profitot vártak.A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is emelkednek a mutatók. Kedd délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,61 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 0,49 százalékos, a párizsi CAC-40 0,62 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,59 százalékos pluszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1003 dollárt adtak, 0,16 százalékkal drágult az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest 0,10 százalékkal erősödött a dollár, 109,00 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.Az áprilisi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,46 százalékos mínuszban, 58,31 dolláron, a márciusi szállítású WTI pedig 0,09 százalékos veszteségben, 53,09 dolláron forgott fél négykor.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára februári szállításra 0,19 százalékkal, 1574,35 dollárra süllyedt.Hétfőn erős, másfél százalékot meghaladó veszteségekben zártak a New York-i tőzsdeindexek. A Dow Jones 1,57 százalékkal, 28 535,80 pontra, az S&P 500-as mutató 1,57 százalékkal, 3243,63 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 1,89 százalékkal, 9139,31 pontra süllyedt.(MTI)