Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdemutatók csütörtökön, miután a szokásos heti munkanélküliségi jelentés tanúsága szerint a járvány kezdete óta a legalacsonyabb szintre csökkent az első alkalommal segélyt kérők száma.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,03 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,15 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,43 százalékos pluszban nyitotta a napot.

A Cisco Systems amerikai multinacionális vállalat 3,89 százalékos mínuszban indította a kereskedést. A Dow Jones kosarába tartozó vállalat negyedéves gyorsjelentésében arra figyelmeztetett, hogy az ellátási láncolatban kialakult zavarok 2021 végéig is eltarthatnak, emiatt az elemzők által vártnál kisebb nyereséget jósolt a folyó negyedévre is.

Szerdán már a harmadik egymást követő napon zártak csökkenéssel a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,48 százalékkal, 33 896,04 pontra, az S&P 500-as mutató 0,29 százalékkal, 4115,68 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,03 százalékkal, 13 299,74 pontra csúszott le.

Zárás előtt két órával tették közzé a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve legutóbbi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvét, amelyből kiderült, hogy a monetáris politikai döntéshozók közül többen is úgy gondolják, célszerű lenne a következő üléseken megvitatni a járvány miatt bevezetett eszközvásárlási program kivezetésének menetrendjét, ha a gazdaság erős lendülete fennmarad.



Számos elemző azonban úgy vélekedett, hogy az áprilisi ülésről készült jegyzőkönyv elavult, mivel azóta a friss gazdasági adatok váratlan lassulást mutattak a munkaerőpiacon.A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken Madrid kivételével emelkednek az indexek. Délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,39 százalékos, a frankfurti DAX-index 1,02 százalékos, a párizsi CAC-40 0,80 százalékos, a milánói FTSE MIB pedig 0,58 százalékos pluszban, míg a madridi IBEX 35 mutató 0,17 százalékos mínuszban állt. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,95 százalékos pluszt mutatott.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,2214 dollárt adtak, 0,31 százalékkal gyengült a dollár. A jenhez képest 0,33 százalékot veszített értékéből a dollár, 108,85 jenen forgott.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,05 százalékkal, 1870,51 dollárra emelkedett, míg a júniusi szállítású aranyé 0,54 százalékkal, 1871,40 dollárra esett a New York-i árupiacon.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.A júliusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,87 százalékos mínuszban, 66,08 dolláron, a WTI pedig 0,77 százalékos veszteségben, 62,86 dolláron forgott fél négykor.(MTI)