Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak a New York-i tőzsde irányadó indexei csütörtökön.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,05 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,19 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,23 százalékos pluszban indította a kereskedést.

Május eleje óta több mint 5 százalékkal estek a részvényindexek az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek kiéleződése miatt. A befektetők azt találgatják, hogy mennyire árazták be a piacok a rossz híreket.

Úgy tűnik, hogy a kereskedelmi háború ronthatja a növekedés ütemét, de nem taszítja recesszióba az amerikai gazdaságot – mondta Scott Brown, a Raymond James floridai brókercég vezető közgazdásza, hozzátéve, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve kamatcsökkentéseket hajthat végre, ami jó hír a részvénypiacoknak.



A tízéves amerikai államkötvények hozama továbbra is a három hónapos kincstárjegyek hozama alatt áll, az inverz hozamgörbe pedig általában recessziót jelez előre. A pénzpiacokon arra számítanak, hogy a jövő év eleje után a Fed kétszer is kamatot csökkent.Halvány reménysugarat jelent, hogy Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok jól halad a Kínával való kereskedelmi tárgyalásokon, és Peking megállapodást akar köti Washingtonnal. Az amerikai és a kínai elnök júniusban a G20-csoport japán csúcstalálkozójának alkalmából találkozik majd.A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is jó a hangulat. Csütörtök délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,52 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 0,38 százalékos, a párizsi CAC-40 pedig 0,40 százalékos pluszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1126 dollárt adtak, 0,06 százalékkal erősödött az amerikai deviza. A japán jenhez képest 0,12 százalékkal drágult a dollár, 109,72 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára egymással ellentétesen mozog.Az augusztusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,59 százalékos mínuszban, 67,47 dolláron, míg a WTI a júniusi kifutó jegyzésben 0,41 százalékos nyereségben, 59,05 dolláron forgott.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára 0,02 százalékkal, 1281,20 dollárra nőtt.Szerdán mérsékelt mínuszokban zártak a New York-i tőzsdeindexek. A Dow Jones 0,87 százalékkal, 25 126,41 pontra, az S&P 500-as mutató 0,69 százalékkal, 2783,02 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,79 százalékkal, 7547,31 pontra süllyedt.(MTI)