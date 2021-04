Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdemutatók csütörtökön, Az ötszáz legnagyobb amerikai vállalat indexe, az S&P 500 és a Nasdaq-piac összetett mutatója egyaránt történelmi csúcson indította kereskedést, miután az Apple és a Facebook kiemelkedő eredményeket tartalmazó gyorsjelentése felfelé húzta a technológiai részvényeket.

A befektetők egy sor más vállalati beszámolóra és a legfrissebb gazdasági adatokra is figyeltek.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,10 százalékkal, az S&P 500-as mutató 0,55 százalékkal, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 1,09 százalékkal emelkedett a nyitásban.

Az Apple 2,16 százalékos, a Facebook pedig 7,53 százalékos pluszban indította a kereskedést, mindkét vállalat a vártnál nagyobb bevételről és nyereségről számolt be a szerdai tőzsdezárás után közölt gyorsjelentésében. A többi nagy technológiai vállalat közül a Microsoft, az Alphabet és a Netflix 0,2 százalék és 1,1 százalék közötti mértékben drágult.

A tőzsdenyitás előtt egy órával közölt adatok szerint a vártnál is erősebb ütemben nőtt az amerikai gazdaság teljesítménye az első negyedévben. Az Egyesült Államok bruttó hazai terméke szezonális kiigazítással számolva 6,4 százalékos évesített ütemben nőtt január-márciusban.



Kedvező hír az is, hogy csökkent és a koronavírus-járvány kirobbanása óta a legalacsonyabb szintre süllyedt az első alkalommal munkanélküli segélyt kérők száma a múlt héten. Már a harmadik egymást követő héten állt a 600 ezres szint alatt a segélykérők száma, ami azonban még mindig majdnem háromszorosa a járvány előtt megszokott szintnek.A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken Frankfurt kivételével emelkednek az indexek. Délután fél négykor a frankfurti DAX-index 0,30 százalékos mínuszban, míg a londoni FTSE-100 index 0,62 százalékos, a párizsi CAC-40 0,50 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,13 százalékos, a madridi IBEX 35 mutató 0,71 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,10 százalékos pluszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,2121 dollárt adtak, 0,05 százalékkal erősödött a dollár. A jenhez képest 0,52 százalékkal drágult a dollár, 109,15 jenen forgott.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,78 százalékkal, 1767,51 dollárra, a júniusi szállítású aranyé pedig 0,37 százalékkal, 1767,30 dollárra csökkent a New York-i árupiacon.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul.A júliusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 2,20 százalékos pluszban, 68,25 dolláron, a júniusi szállítású WTI pedig 2,13 százalékos nyereségben, 65,22 dolláron forgott fél négykor.Szerdán enyhe csökkenéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,48 százalékkal, 33 820,38 pontra, az S&P 500-as mutató 0,08 százalékkal, 4183,29, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,28 százalékkal, 14 051,03 pontra süllyedt.(MTI)