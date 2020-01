Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a főbb európai piacok

Emelkedéssel nyitottak a vezető nyugat-európai tőzsdék pénteken, egy erősen hullámzó hét utolsó napján stabilizálódás várható. A befektetők keresik annak jeleit, hogy Kínának sikerült féken tartani az új koronavírus által okozott tüdőgyulladás-járvány terjedését.

A londoni tőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,24 százalékos, a frankfurti DAX-index szintén 0,24 százalékos, a párizsi CAC-40 pedig 0,34 százalékos pluszban indította a kereskedést. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,27 százalékkal emelkedett a nyitásban.

Az új koronavírus eddig csaknem tízezer embert fertőzött meg, a halottak száma pedig elérte a 213-at Kínában. Szórványos eseteket jelentettek több mint 20 országból, köztük Németországból, Franciaországból, az Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliából. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtök este nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett, de hangsúlyozta, hogy nem ajánlja kereskedelmi és utazási korlátozások bevezetését. Egyúttal méltatta a kínai hatóságoknak a járvány megfékezésére tett lépéseit.



A péntek mérföldkő lesz Európában: helyi idő szerint 23 órakor, közép-európai idő szerint éjfélkor kilép az Egyesült Királyság az Európai Unióból. A kilépés pillanatában kezdetét veszi az alapesetben 11 hónapos átmeneti időszak, amelynek elsődleges célja, hogy London és az EU átfogó kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodást köthessen. Az átmeneti időszak lejártáig jórészt a jelenlegi szabályrendszer marad érvényben az Európai Unióval fennálló viszonyban, vagyis legalább az idei év végéig semmiféle érdemi változás nem lesz érzékelhető olyan területeken, mint az utazás, a bevándorlási szabályok, a légiközlekedés vagy a kereskedelem.Az eurót 1,1026 dolláron jegyezték a nemzetközi bankközi devizapiacon péntek délelőtt kilenc órakor, 0,04 százalékkal gyengült a közös európai fizetőeszköz.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul.Az áprilisi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,03 százalékos pluszban, 57,92 dolláron, a márciusi szállítású WTI pedig 1,34 százalékos nyereségben, 52,84 dolláron forgott kilenc órakor.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára februári szállításra 0,48 százalékkal, 1575,95 dollárra süllyedt.Csütörtökön veszteséges nyitás után mérsékelt nyereségben zártak az irányadó tőzsdeindexek New Yorkban: a Dow Jones ipari átlag 0,43 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,31 százalékos, a Nasdaq piac összetett mutatója pedig 0,26 százalékos pluszban fejezte be a napot.A legfontosabb európai tőzsdeindexek viszont még erős, 1 százalékot jóval meghaladó veszteségben zártak csütörtökön. A londoni FTSE-100 mutató 1,36 százalékos, a DAX-30 index 1,41 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 1,40 százalékos mínuszban zárt. Milánóban 1,59 százalékkal, Madridban pedig 0,72 százalékkal esett az irányadó tőzsdemutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 1,01 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 1,03 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 1,22 százalékkal csúszott le.(MTI)