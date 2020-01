Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a főbb európai piacok

Emelkedéssel nyitottak a vezető nyugat-európai tőzsdék kedden, mivel az amerikai-iráni viszály kockázatainak alaposabb elemzése után csillapodtak a befektetők aggodalmai.

A londoni tőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,26 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,39 százalékos, a párizsi CAC-40 pedig 0,33 százalékos pluszban indította a kereskedést. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,32 százalékkal nőtt a nyitásban.

Az eurót 1,1174 dolláron jegyezték a nemzetközi bankközi devizapiacon kedd délelőtt kilenc órakor, 0,17 százalékkal gyengült a közös európai fizetőeszköz.

A pénz- és tőkepiacokon hatalmas riadalmat váltott ki, hogy az amerikai haderő péntek hajnalban Bagdad közelében megölte Kászim Szulejmáni tábornokot, az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű különleges egységének parancsnokát. Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője azonnal kemény válaszlépést ígért. A szópárbaj azóta is folytatódik Irán és az Egyesült Államok vezetői között, ám elemzők nem tartják valószínűnek, hogy a katonailag és gazdaságilag is jóval gyengébb Irán megkockáztasson egy háborút a világ egyetlen nagyhatalmával.



A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken, miután a befektetők átértékelték és immár jóval kisebbnek ítélik a közel-keleti olajszállítások zavarainak valószínűségét. A márciusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,77 százalékos mínuszban, 68,38 dolláron, a februári szállítású WTI pedig 0,73 százalékos veszteségben, 62,81 dolláron forgott kilenc órakor.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára februári szállításra 0,14 százalékkal, 1571,05 dollárra nőtt.A New York-i tőzsdeindexek mérsékelten veszteséges nyitás után már emelkedéssel zártak hétfőn: a Dow Jones ipari átlag 0,24 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,35 százalékos, a Nasdaq piac összetett mutatója pedig 0,56 százalékos pluszban fejezte be a napot.Európában hétfőn még kivétel nélkül csökkenéssel zártak a legfontosabb tőzsdeindexek. A londoni FTSE-100 mutató 0,62 százalékos, a DAX-30 index 0,70 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,51 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. Milánóban 0,51 százalékkal, Madridban pedig 0,47 százalékkal esett az irányadó tőzsdemutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,40 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,35 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,55 százalékkal csökkent.(MTI)