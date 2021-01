Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a főbb európai piacok

Emelkedéssel indult a kereskedés csütörtökön a főbb nyugat-európai részvénypiacokon. Óvatos derűlátás uralkodik Joe Biden amerikai elnök beiktatását követően, illetve néhány órával az Európai Központi Bank kormányzótanácsának ülése előtt.

A londoni tőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,35 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,40 százalékos, a párizsi CAC-40 0,56 százalékos, a madridi IBEX 35 index 0,35 százalékos, a milánói FTSE MIB pedig 0,47 százalékos pluszban nyitotta a kereskedést. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,50 százalékkal nőtt nyitáskor.

A kereskedés első tíz perce után Londonban 0,42 százalékos, Frankfurtban 0,69 százalékos, Párizsban 0,55 százalékos, Milánóban 0,55 százalékos, Madridban pedig 0,64 százalékos pluszban állt az irányadó tőzsdemutató.

Az eurót 1,2122 dolláron jegyezték a nemzetközi bankközi devizapiacon délelőtt kilenc órakor, 0,15 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz a szerdai záráshoz képest.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken a márciusi jegyzésekben. A Brent hordónként 0,34 százalékos mínuszban, 55,89 dolláron, a WTI pedig 0,36 százalékos veszteségben, 53,12 dolláron forgott kilenc órakor.

Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,06 százalékkal, 1869,73 dollárra csökkent, míg a februári szállítású aranyé 0,17 százalékkal 1869,75 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.

Szerdán emelkedéssel zártak a nyugat-európai tőzsdeindexek. London 0,41 százalékos, Frankfurt 0,77 százalékos, Párizs 0,53 százalékos, Madrid 0,06 százalékos, Milánó pedig 0,93 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 mutató 0,72 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,70 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,80 százalékkal emelkedett.



New Yorkban történelmi csúcson zártak az irányadó indexek: a Dow Jones ipari átlag 0,83 százalékos, az S&P 500-as mutató 1,39 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,97 százalékos emelkedéssel fejezte be a kereskedést szerdán. A határidős indexek mérsékelt emelkedést valószínűsítenek a csütörtöki nyitásra.Szerte a világon eluralkodott az optimizmus, ahogy Joe Biden amerikai elnök hivatalba lépett és azonnal alá is írt másfél tucatnyi rendeletet, kezdve a járványügyi intézkedésektől, a klímavédelmen át a migrációs ügyekig. A várakozások szerint Biden azonnal nekilát az általa javasolt 1900 milliárd dolláros gazdaságösztönző csomagról szóló törvény kidolgozásához. A kockázatvállalási hangulatot szerdán javította egy sor erős vállalati gyorsjelentés is.(MTI)