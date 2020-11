Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a főbb európai piacok

Jelentős, 1 százalékot meghaladó emelkedéssel indult a kereskedés hétfőn a főbb nyugat-európai részvénypiacokon. A piacokat megnyugtatta, hogy a hétvégére a matematikai modellek alapján egyértelművé vált, Joe Biden lesz az Egyesült Államok 46. elnöke.

A londoni tőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 1,05 százalékos, a frankfurti DAX-index 1,86 százalékos, a párizsi CAC-40 1,53 százalékos, a milánói FTSE MIB 1,57 százalékos, a madridi IBEX 35 index pedig 1,52 százalékos pluszban nyitotta a hetet. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 1,49 százalékos emelkedéssel indította a napot.



A jó híreknek köszönhetően Ázsiában és a csendes-óceáni térségben is meredeken emelkedtek a vezető tőzsdeindexek. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) napi maximumán, 615,15 ponton közel hároméves csúcson állt.Tokióban 2,12 százalékos pluszban, 24 839,84 ponton újabb 29 éves csúcson zárt a 225 válogatott részvény Nikkei indexe. Sanghajban 1,86 százalékos, Sencsenben 2,19 százalékos, Hongkongban pedig 1,14 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést a vezető tőzsdeindex. A Sanghajban és Sencsenben jegyzett 300 legnagyobb társaság CSI-300-as indexe 2,0 százalékkal, 4981,35 pontra emelkedett, több mint ötéves csúcson zárt.Az eurót 1,1892 dolláron jegyezték a nemzetközi bankközi devizapiacon hétfő délelőtt kilenc órakor, 0,17 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz a pénteki záráshoz képest.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul.A januári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 2,41 százalékos pluszban, 40,40 dolláron, a decemberi szállítású WTI pedig 2,45 százalékos nyereségben, 38,05 dolláron forgott kilenc órakor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,32 százalékkal, 1957,76 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,28 százalékkal 1957,20 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.Pénteken még túlnyomórészt kis mínuszokban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek.London 0,07 százalékos pluszban, míg Frankfurt 0,70 százalékos, Párizs 0,46 százalék, Milánó 0,25 százalékos, Madrid pedig 0,78 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 mutató 0,20 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,12 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,36 százalékkal esett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,24 százalékos, az S&P 500-as mutató pedig 0,03 százalékos mínuszban, míg a Nasdaq-piac összetett mutatója 0,04 százalékos pluszban zárt pénteken. A határidős indexek 1 százalékot jócskán meghaladó emelkedést valószínűsítenek a hétfői nyitásra.(MTI)