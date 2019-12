Tőzsde – Emelkedéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvénypiacok szerdán, a piacok alapvetően a friss gazdasági adatokra és a kereskedelmi háborúk körüli fejleményekre összpontosítanak.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 6 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 67 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 27 ponttal kúszhat feljebb a nyitásban.

Az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport délelőtt teszi közzé az euróövezet és a nagy euróövezeti tagállamok, délután pedig az Egyesült Államok szolgáltatóipari és összetett beszerzésimenedzser-indexének novemberi végleges adatsorát. Piacmozgató hatása lehet az ADP adatfeldolgozó szolgálat novemberi amerikai foglalkoztatási jelentésének is, amely kora délután jelenik meg.

Európában folytatódik a NATO-csúcs, amely lehetőséget nyújt arra, hogy az amerikai elnök egy sor kétoldalú találkozót tartson, elsőként Angela Merkel német kancellárral, majd brit, görög és több közép-, illetve kelet-európai ország vezetőivel.



Ázsia és a csendes-óceáni térség legfontosabb tőzsdéin szerdán csökkentek az árfolyamok, miután Donald Trump amerikai elnök lehűtötte egy amerikai-kínai kereskedelmi részmegállapodás gyors megkötéséhez fűzött reményeket azzal a megjegyzésével, hogy akár a jövő évi amerikai elnökválasztás utáni időkre tolódhat el a megegyezés. Rontja a hangulatot az is, hogy az Egyesült Államok újra pótvámokat vetett ki az Argentínából és Brazíliából importált alumínium- és acéltermékekre, illetve súlyos vámtarifák bevezetéséve fenyegette meg Franciaországot a nagy internetes vállalatokat sújtó digitális adó bevezetése miatt.A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,84 százalékkal 517,64 pontra esett.Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 1,05 százalékos, az ausztráliai S&P/ASX 200 1,58 százalékos, a dél-koreai Kospi pedig 0,73 százalékos mínuszban zárt.A sanghaji tőzsde fő mutatója, a Shanghai Composite viszont 0,23 százalékos mínuszban, a sencseni börze fő mutatója, a Shenzhen Component Index viszont 0,23 százalékos pluszban zárta a napot. Hongkongban 1,30 százalékos mínuszban állt az irányadó index zárás előtt szűk egy órával.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik. Közép-európai idő szerint reggel nyolc órakor a februári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,72 százalékos pluszban, 61,26 dolláron, a januári szállítású WTI pedig 0,68 százalékos nyereségben, 56,48 dolláron forgott.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára februári szállításra 0,20 százalékkal, 1487,35 dollárra, közel egyhavi csúcsra nőtt.Kedden Frankfurt és Milánó kivételével veszteségben zártak a főbb európai tőzsdék. A londoni FTSE-100 mutató 1,75 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 1,03 százalékos mínuszban, míg a DAX-30 index 0,19 százalékos pluszban zárt. Milánóban 0,03 százalékkal nőtt, Madridban viszont 0,22 százalékkal csökkent az irányadó mutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,63 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,69 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,43 százalékkal esett.(MTI)