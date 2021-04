Tőzsde – Emelkedéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

A kedvező globális hangulatban emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék csütörtökön.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 21 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 50 ponttal, a párizsi CAC-40 index 22 ponttal, a milánói FTSE MIB pedig 152 ponttal emelkedhet a nyitásban.

Az európai részvénypiacokat erősíti, hogy úgy az európai, mint a brit gyógyszerfelügyeleti hatóság szerdán úgy foglalt állást, miszerint lehetséges az összefüggés az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszeripari csoport által a koronavírus ellen kifejlesztett vakcina és a védőoltás beadása után rendkívül ritka esetekben előforduló vérrögképződés között, ám az oltás előnyei messze meghaladják a vakcina alkalmazásával járó kockázatokat.

A brit kormány állásfoglalása szerint ennek alapján a vakcina biztonságos, hatékony és már eddig is emberéletek ezreit mentette meg, ezzel együtt elővigyázatosságból a fiatal felnőtt korosztálynak lehetőség szerint más vakcinákat ajánlanak fel.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben túlnyomórészt emelkedtek a vezető indexek csütörtökön, a kockázatvállalási hangulatot erősítette, hogy New Yorkban az S&P 500-as mutató előző nap ismét történelmi csúcson zárt, és a határidős amerikai tőzsdeindexek mérsékelt emelkedést valószínűsítenek a csütörtöki nyitásra. A befektetőket megnyugtatta, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve legutolsó kamatdöntő üléséről szerda este nyilvánosságra hozott jegyzőkönyv tanúsága szerint még jó időre változatlanul fenntarthatják a masszív eszközvásárlási programot.



Tokióban 0,08 százalékos mínuszban, Sydneyben viszont 0,99 százalékos pluszban zárt az irányadó tőzsdemutató. Szöul 0,17 százalékos, Sanghaj 0,43 százalékos, Sencsen pedig 0,10 százalékos nyereségben közelített a záráshoz. míg a hongkongi Hang Seng 1,61 százalékos pluszban állt szűk két órával zárás előtt. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel nyolc órakor 0,47 százalékos pluszban, 692,61 ponton állt.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.A júniusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,65 százalékos mínuszban, 62,75 dolláron, a májusi szállítású WTI pedig 0,69 százalékos veszteségben, 59,36 dolláron forgott nyolc óra körül.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,30 százalékkal, 1742,41 dollárra, a júniusi szállítású aranyé pedig 0,13 százalékkal, 1743,80 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.Szerdán London kivételével csökkenéssel zártak a nyugat-európai tőzsdeindexek.A londoni FTSE-100 index 0,91 százalékos pluszban, míg a frankfurti DAX-index 0,24 százalékos, a párizsi CAC-40 index 0,01 százalékos, a madridi IBEX 0,43 százalékos, a milánói FTSE MIB pedig 0,08 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,22 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,20 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,34 százalékkal esett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,05 százalékos, az S&P 500-as mutató pedig 0,15 százalékos pluszban, míg a Nasdaq-piac összetett mutatója 0,07 százalékos mínuszban zárt szerdán.(MTI)