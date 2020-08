Tőzsde – Emelkedéssel indult a kereskedés New Yorkban

Emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdeindexek hétfőn.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,20 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,14 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,21 százalékos pluszban indította a kereskedést.

Donald Trump amerikai elnök a hétvégén több rendeletet írt alá, köztük a koronavírus-járvány miatt megemelt munkanélküli segélyek további folyósítását lehetővé tévő rendeletet, hogy támogassa a gazdaságot addig is, amíg a kongresszusban megállapodásra nem jutnak az újabb gazdaságösztönző csomagtervről.

A mikroblog-szolgáltatást nyújtó Twitter árfolyama több mint 3 százalékkal emelkedett a nyitás előtti elektronikus kereskedésre annak nyomán, hogy a The Wall Street Journal című újság a hétvégén arról számolt be, hogy a Twitter előzetes tárgyalásokat folytatott a TikTok videomegosztó közösségi hálózat amerikai ágának felvásárlásáról a kínai tulajdonossal, a ByteDance vállalatcsoporttal.

Az Apple információtechnológiai óriáscég 1,3 százalékos emelkedéssel, 450,33 dolláron nyitotta a kereskedést, miután a Wedbush pénzügyi és befektetési szolgáltatásokat nyújtó cég 475 dollárról 515 dollárra emelte a célárat az októberre beharangozott iPhone 12 modell iránti erős keresletre hivatkozva.



A Berkshire Hathaway, Warren Buffett befektetési alapja 0,8 százalékos pluszban nyitott, miután a nettó nyereségének 87 százalékos emelkedéséről számolt be második negyedéves gyorsjelentésében. A vállalat 5,1 milliárd dollár értékben sajátrészvény-visszavásárlást tervez a harmadik negyedévre.A nagy nyugat-európai tőzsdéken enyhén emelkednek a mutatók. Hétfő délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,54 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 0,24 százalékos, a párizsi CAC-40 0,55 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,49 százalékos pluszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1772 dollárt adtak, 0,19 százalékkal erősödött az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest azonban 0,01 százalékkal gyengült a dollár, 105,89 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik.Az októberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,78 százalékos pluszban, 45,19 dolláron, a szeptemberi szállítású WTI pedig 2,45 százalékos nyereségben, 42,23 dolláron forgott fél négykor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,11 százalékkal, 2036,17 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,83 százalékkal, 2045,00 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.Pénteken vegyesen zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,17 százalékkal 27 433,48 pontra, az S&P 500-as index pedig 0,06 százalékkal 3351,28 pontra emelkedett, míg a Nasdaq-piac összetett mutatója 0,87 százalékkal 11 010,98 pontra csúszott le.(MTI)